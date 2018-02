Balmas et Dobson ont explosé au bon moment pour le Titan

Les hommes de Mario Pouliot ont beau continuer d’aligner les victoires, ils sont les premiers à admettre qu’ils ne jouent pas leur meilleur hockey ces jours-ci. Pour une quatrième rencontre d’affilée, le Titan a concédé plus de lancers (et de tirs dangereux) que l’adversaire, mercredi, dans une victoire de 5 à 2 sur les Wildcats de Moncton.

Le défenseur Olivier Galipeau estime que l’équipe se doit de simplifier son jeu et d’être mieux concentré.

«C’est beau que nous trouvions un moyen de gagner nos parties, mais il n’en reste pas moins que nous manquons de constance dans notre jeu. Il faut s’attarder aux détails et garder les choses simples dans les trois zones de la patinoire. Et cela, c’est important de le faire pendant 60 minutes chaque soir», affirme Galipeau, qui totalise six buts et 13 passes pour 19 points en 14 rencontres avec Acadie-Bathurst.

Face aux Wildcats, mercredi, le Titan (30-14-8, 68 pts) peut remercier Mark Grametbauer, plus généreux que de coutume – il a alloué quatre buts devant seulement 14 tirs -, pour ce triomphe qu’il ne mériterait peut-être pas.

Sans oublier qu’Evan Fitzpatrick a encore une fois été solide devant son filet. Le nouveau portier numéro un présente maintenant une moyenne de buts alloués de 2,34 et un taux d’arrêts de ,915 depuis son arrivée à Bathurst. Fitzpatrick a remporté sept de ses 10 décisions.

Le héros offensif du dernier match, Mitchell Balmas, partage le même avis que son coéquipier concernant le jeu d’ensemble de l’équipe.

«C’est clair que nous ne jouons pas notre meilleur hockey malgré les victoires. Nous devons nettoyer notre jeu dans son ensemble et revenir à la façon dont nous avons joué avant nos quatre derniers matchs», affirme Balmas.

Cela dit, on ne peut cependant pas reprocher au numéro un sa contribution offensive depuis trois semaines. En fait, le numéro 11 du Titan a inscrit pas moins de 11 buts et trois passes pour 14 points lors de ses sept derniers duels, soit depuis le 20 janvier. Seuls Alex Barré-Boulet (7-13=20), de l’Armada de Blainville-Boisbriand, et Joseph Veleno (7-10=17), des Voltigeurs de Drummondville, ont fait mieux que lui lors de cette période.

Cette heureuse séquence survient après une léthargie de neuf parties sans but qui commençait à inquiéter. Pourtant, Balmas soutient ne faire rien de différent.

«Je n’ai rien changé dans mon jeu, confie-t-il. Par contre, avec mes compagnons de trio (Antoine) Morand et Rubtsov, puis maintenant avec (Liam) Murphy depuis la blessure de German, la chimie est en train de s’installer. Ça clique de mieux en mieux entre nous et j’espère juste que ça va continuer.»

Un autre qui va plutôt bien dans le camp du Titan, c’est le défenseur Noah Dobson. Lors de ses 15 derniers duels, le numéro 53 montre une fiche de neuf buts et 12 passes pour 21 points. Il n’a été blanchi que deux fois lors de ces 15 matchs.

Le Titan accueille vendredi soir les jeunes Cataractes de Shawinigan (15-21-4, 34 pts) qui jouent actuellement leur meilleur hockey de la saison. Ils ont d’ailleurs quitté récemment la cave du classement qu’occupent désormais les Sea Dogs de Saint-Jean.

Mario Pouliot n’a toujours pas décidé quel gardien il enverra dans la mêlée entre Fitzpatrick et Joseph Murdaca.