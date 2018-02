Une Course Canada X-Trême à Saint-Isidore

L’un des organisateurs de la Course Canada X-Trême de Saint-Isidore, Dave Cowan, en compagnie de Chantal Beaulieu, responsable des projets pour la municipalité, et Serge Arsenault, maire-adjoint de Saint-Isidore. - Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Avec le Cross-Fit qui ne cesse de gagner en popularité partout à travers le monde, ce n’était qu’une question de temps avant qu’une véritable compétition à obstacles ne voit le jour dans la Péninsule acadienne. Ce sera chose faite dès cet été avec la première Course Canada X-Trême de Saint-Isidore.

C’est le Centre équestre Richard-Losier qui sera le théâtre de cette première édition, le dimanche 1er juillet, où on attend pas moins de 250 participants des quatre coins de la province.

«Nous avons commencé à en parler l’an dernier, affirme l’un des organisateurs de l’événement, Dave Cowan. On se disait que ce serait plaisant d’avoir notre propre course spartan dans la Péninsule acadienne. J’en connais plusieurs qui se rendent à Halifax ou à Québec pour des compétitions. Là, ils pourront le faire ici.»

«Nous nous sommes évidemment inspirés de ce qui se fait ailleurs, mais le niveau de difficulté sera le même qu’on retrouve à Québec ou à Halifax», assure Dave Cowan, lui-même un adepte convaincu du Cross-Fit.

Pour cette première édition, le comité organisateur ne prévoit accepter que 250 inscriptions.

«Comme nous voulons que cet événement devienne non seulement annuel mais aussi un incontournable pour les amateurs de sport extrême dans les années à venir, nous voulons d’abord le roder comme il faut. C’est une première fois et c’est donc un peu l’inconnu», indique Cowan.

Les participants auront droit à un parcours d’environ 10 km composés de neuf boucles et de 20 obstacles. Neuf de ces obstacles impliqueront la traversée des barbelés au sol, soit une fois par boucle. Parmi les autres obstacles, on retrouvera l’épreuve des pneus, celui des tuyaux ou encore la montée sur une corde.

«Tous les obstacles seront concentrés dans le même secteur où nous aurons aussi des gradins pour les spectateurs afin qu’ils puissent voir les compétiteurs à l’oeuvre. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de course, ça ressemble pas mal à ce que l’on voit à l’émission Survivor à la télévision», explique Dave Cowan.

«Et puis, comme ç’a lieu le jour de la fête du Canada, il y aura plusieurs autres activités sur le site comme un barbecue, des kiosques, de la musique et des jeux pour les enfants. Ce sera une grande fête», promet-il.

Pour désengorger les obstacles, deux départs sont prévus (10h et 13h). De plus, chaque participant pourra décider au fur et à mesure quel obstacle il veut compléter à chacune des neuf boucles. Cela dit, il devra néanmoins compléter chacune des épreuves.,.

Tous les participants sont assurés d’une médaille, d’un t-shirt et d’une photo-finish à l’arrivée. Des prix cadeaux seront de plus remis aux trois premières chez les hommes et chez les femmes.

Le coût d’inscription est de 75$ avant le 1er mars et 100$ avant le 1er mai. Pour les retardataires, le coût sera de 125$. On peut s’inscrire par courriel (jorganise@outlook.com) ou par téléphone (395-1100).