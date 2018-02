Le Titan se rapproche des Mooseheads

Ethan Crossman a réussi deux buts et une passe, Jeffrey Viel y est allé d’un doublé et le Titan l’a emporté 5 à 2 devant les Cataractes de Shawinigan, vendredi soir, devant 1840 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Le Titan (31-14-8, 70 pts) remporte un deuxième match de suite et s’approche du même coup à cinq points des Mooseheads de Halifax (34-13-7, 75 pts) et du sommet de la division Maritimes. Les Orignaux se sont inclinés contre les Sea Dogs de Saint-Jean au Harbour Station. À noter qu’il s’agissait de plus d’un vingtième gain à domicile cette saison pour le Titan.

Outre Viel (26e, 27e) et Crossman (14e, 15e), Liam Murphy a également trouvé le fond du filet.

Jérémy Manseau (10e) et Leon Denny (6e) ont marqué les buts des Cataractes (15-33-4, 34 pts).

Joseph Murdaca a réalisé 27 arrêts pour remporter la décision. À l’autre bout, Lucas Fitzpatrick a été mis à l’épreuve à 41 reprises.

Dimanche, le Titan accueillera les Saguenéens de Chicoutimi à compter de 15h.