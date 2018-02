Hockey féminin: les Aigles Bleues seront des séries

Julie Thériault (3), des Aigles Bleues, et Kaylee Vader (11), des Tommies, bataillent pour la possession de la rondelle lors d’un match disputé vendredi. - Collaboration spéciale: Normand A. Léger

L’équipe féminine de hockey des Aigles Bleues est la seule formation de l’Université de Moncton qui participera aux séries éliminatoires en 2017-2018.

Malgré un revers de 2 à 1 (en prolongation) face aux Huskies de l’Université St. Mary’s (20-3-1, 41 points) dimanche à Halifax, la troupe de Denis Ross (10-10-4, 24 points) est qualifiée pour les séries de fin de saison.

Les deux équipes de soccer, de même que celles de volleyball et de hockey masculin ont toutes échoué dans leur tentative de passer au tour suivant.

C’est un but de Kiana Wilkinson lors de la deuxième période de prolongation qui a procuré la victoire aux Huskies.

Katryne Villeneuve a marqué le dernier but de la saison du Bleu et Or en troisième période.

C’est donc dire que l’U de M croisera le fer avec les Tigers de l’Université Dalhousie (12-12-0, 24 points) lors des quarts de finale du Sport universitaire de l’Atlantique à compter de mardi ou mercredi (l’horaire n’est pas encore déterminé).

«La partie a été excitante et Gabrielle Forget a été solide devant le filet, commente Denis Ross.

«Notre défensive a joué en dents de scie, mais l’offensive a créé des chances», ajoute-t-il.

Vendredi soir, les Aigles Bleus ont signé une belle victoire de 4 à 3 contre les Tommies de l’Université St. Thomas (12-8-4, 24 points).

Katryne Villeneuve a dominé la rencontre avec deux buts.

Les autres ont été l’oeuvre de Sarah-Ève Mailhot et Marie-Pier Corriveau.

Il s’agissait du dernier match en saison régulière pour la gardienne Gabrielle Forget et pour l’entraîneur Denis Ross, qui tirera sa révérence après 11 saisons derrière le banc à la conclusion des séries.

Du côté masculin, l’équipe de Judes Vallée (3-24-3, 9 points) a donné tout un match à ses partisans pour conclure la saison 2017-2018.

Même s’ils étaient déjà assurés de rater les séries, les joueurs du Bleu et Or ont vraiment tout donné face aux Axemen de l’Université Acadia (19-10-2, 38 points) pour ce dernier rendez-vous dans leur nid.

Mais une pénalité imposée à l’équipe locale en prolongation allait permettre aux visiteurs de se sauver avec une victoire de 3 à 2.

À son dernier match dans le hockey universitaire, le gardien Brandon Thibeau a été tout simplement sensationnel devant son filet, avec 46 arrêts.

Carl Marois a réussi les deux buts du Bleu et Or dans la défaite.

«Je voulais finir sur une bonne note», confie l’homme masqué de l’U de M.

«On a joué avec fierté ce soir et on a joué un très bon match. J’ai reçu plus de 100 lancers au cours des deux dernières parties, mais j’ai adoré ça.»

Outre Thibeau, le défenseur Jean-Sébastien Fournier ainsi que les attaquants Joël Blanchard et Jean-François Plante ont également disputé leur dernière rencontre dans l’uniforme des Aigles Bleus.

Le statut de l’attaquant Mitchell Robillard et du défenseur Danick Émond n’est pas encore certain en vue de la prochaine saison.

Au volleyball, la troupe de Monette Boudreau-Carroll (5-13, 10 points) termine sa saison avec une victoire de 3-2 contre les Varsity Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (0-18, 0 point), mais rate tout de même les séries éliminatoires.