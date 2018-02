Ringuette: l’Attack frappe fort

L’Attack de l’Atlantique a sorti le balai, en fin de semaine, dans la Ligue nationale de ringuette.

De passage en Outaouais, il a d’abord liquidé le Fusion de Gatineau avec des victoires de 8 à 7 et 11 à 10, samedi, puis a servi la même médecine au Ice d’Ottawa, dimanche, par les marques de 5 à 3 et 10 à 5.

Avec ces quatre gains, l’Attack (16-4-0, 32 pts) s’empare du même coup du premier rang de la section Blanche, un point devant le Mission de Montréal (15-3-1, 31 pts) qui a toutefois un match en main.

Les filles de l’entraîneur Gilles Proulx ont de plus prolongé à neuf leur séquence de victoires consécutives.

Jenny Snowdon et Martine Caissie ont été les bougies d’allumage de l’Attack lors de ces quatre triomphes. Snowdon y est allé de cinq buts et huit passes, alors que Caissie a contribu neuf filets et une mention d’aide.

Dominik LeBlanc (4-3), Jocelyne Landry (3-4), Miguelle Proulx (3-4), Jessica Snowdon (3-4), Kelly Snowdon (2-4), Britney Snowdon (1-5), Josée Doiron (2-2) et Ashley Hollis (1-0) ont également trouvé le fond du filet pendant la fin de semaine. Isabelle Cormier et Natasha Mills ont obtenu une passe chacune.

Karine Doiron et Nathalie Poirier ont remporté deux décisions chacune. Doiron a repoussé 79 des 89 tirs dirigés vers elle. Quant à Poirier, elle a composé avec 72 lancers.

Avec ses neuf buts, Martine Caissie totalise maintenant 42 réussites cette saison. Seule Shaundra Bruvall, du RATH de Calgary, la devance à ce chapitre avec 43 filets. Quant à Britney Snowdon, elle est la meilleure recrue offensive de la LNR avec ses 48 points (14-34).

L’Attack complétera son calendrier régulier ce samedi en accueillant le Lightning de Richmond Hill au Eastlink Arena du Credit Union Place de Summerside (13h et 18h45).