Hockey: les Aigles Bleues lessivées

Elizabeth Tremblay (21) des Aigles Bleues y va d'un lancer au but dans la première partie des séries mardi soir à Halifax. (Photo HFX Collective)

Les Aigles Bleues de l’Université de Moncton ont déjà le dos au mur.

La troupe de Denis Ross a baissé pavillon 7 à 2 lundi soir, face aux Tigers de l’Université Dalhousie, dans une rencontre présentée au Forum de Halifax.

Il s’agissait du premier match d’une série deux de trois du Sport universitaire de l’Atlantique.

L’équipe locale a inscrit quatre buts sans riposte en troisième période pour se sauver avec la victoire.

Lisa MacLean, Tara Morning, Danika Phillips, Keana Oshowy, Corinne Desjardins, Jesse Rietveld et Victoria MacIntosh ont réussi les buts des gagnantes.

La riposte du Bleu et Or est venue de Janelle Graham et de Marie-Pier Corriveau.

«On a bien joué en première période, mais nos difficultés ont commencé en deuxième période», mentionne Denis Ross.

«Mes joueuses-clés n’ont pas fait leur travail ce soir. Je crois que les filles avaient trop de choses dans la tête et pas assez dans le coeur», ajoute-t-il.

L’U de M tentera d’éviter l’élimination vendredi soir, alors que la deuxième partie de la série sera présentée à l’aréna J.-Louis-Lévesque à compter de 19h.