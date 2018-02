Les Ice Dogs de Néguac veulent finir le travail

Les Ice Dogs de Néguac ont beau n’être qu’à une seule victoire d’un laissez-passer pour la ronde des demi-finales, il n’empêche qu’ils craignent encore les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne comme la peste. À écouter deux des vétérans de l’équipe, il n’est pas question de leur laisser ne serait-ce qu’une miette de pain. En fait, le mot d’ordre est d’en terminer au plus sacrant.

Après avoir remporté le premier duel 5 à 4 en deuxième prolongation, les Ice Dogs ont été nettement plus décisifs mardi soir en l’emportant 6 à 2.

Quatre buts sans riposte au premier vingt ont pavé cette victoire qui les place en avance 2-0 dans cette série quart de finale 3 de 5. Billy Gaston (2-2), Bryce Silliker (2), Jeff Wilson (1-3) et Jorden Drillen ont réussi les buts des Ice Dogs. La riposte des Navigateurs est venue des bâtons de Cody Lloyd (1-1) t du capitaine Daniel Poirier.

Jeff Wilson, qui en a vu d’autres au cours de sa longue carrière senior, tient à envoyer les Navigateurs le plus rapidement possible en vacances.

«La dernière victoire d’une série est toujours la plus difficile à aller chercher, affirme Wilson. Les Navigateurs sont un club de travaillants avec un excellent gardien en Marc Richard. C’est une équipe qui n’abandonne jamais.»

«Comme nous voulons éviter de leur donner aucun espoir, nous nous devons de terminer cette série dès jeudi soir», indique-t-il.

«Nous avons joué un bon match mardi, mais c’est surtout le beau travail de notre défensive et de notre gardien Kyle Munroe que je retiens. Munroe a réalisé plusieurs arrêts clés et nos défenseurs ont été en mesure de sortir aisément la rondelle de notre territoire. Kris McKay est à mon avis l’une des principales raisons de cette grosse victoire, mardi. Son attitude calme aide tout le monde en zone défensive», explique Wilson.

Bryce Silliker partage l’avis de son coéquipiers vis-à-vis l’importance de mettre un terme à cette série le plus tôt possible.

«Si tu laisses les Navigateurs s’emparer du momentum, ils ont définitivement les habiletés pour revenir dans cette série», croit Silliker.

«Nous savons que les Navigateurs ne se laisseront pas battre, alors ce sera important de disputer notre meilleur match des séries si nous voulons gagner jeudi soir. Mardi, nous l’avons emporté parce que nous avons su capitaliser rapidement sur nos chances de marquer. Ce sera important de connaître un autre début de match rapide jeudi soir. Et pour ça, ça va prendre l’implication de tous les gars», ajoute Silliker.

Du côté des Navigateurs, Cédric LeBlanc est d’avis que l’équipe se devra d’être plus affamée qu’elle ne l’a été mardi au Sportxplex.

«C’est simple, il va falloir jouer mieux et de vouloir davantage la victoire. Nous avons commencé le match trop mollement en première période, mardi. Et un but refusé en avantage numérique à cause du filet qui s’est déplacé n’a pas aidé. Nous aurions alors pu prendre du momentum», indique LeBlanc.

«D’accord, nous avons marqué deux fois en deuxième, mais nous n’avons pas réussi à poursuivre notre remontée dans la dernière période. C’est un gros match qui nous attend jeudi. Nous avons le dos au mur et la pression est donc là. Nous nous devons de tout donner, surtout que nous jouons devant nos partisans de Baie-Sainte-Anne et des environs», mentionne Cédric LeBlanc.

Dans l’autre série du circuit senior Acadie-Chaleur, les Marchands de Shippagan seront les visiteurs au Centre Réal-Boudreau pour se mesurer aux Rameurs de la baie des Chaleurs. À l’instar des Navigateurs, les Rameurs feront face à l’élimination puisqu’ils tirent de l’arrière 2-1 dans cette série.

Si les Navigateurs et les Rameurs devaient l’emporter jeudi soir, les deux séries se poursuivront vendredi, cette fois-ci à Shippagan et à Néguac.