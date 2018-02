Une saison horrible, mais incontournable pour les Aigles Bleus

«Pour nous, la première journée de la saison 2018-2019, c’était lundi.»

L’entraîneur-chef des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Judes Vallée, a déjà tourné la page sur la saison horrible que son équipe vient de vivre.

La fiche de 3-24-3 et les 9 petits points appartiennent déjà au passé.

«J’ai dit au début de la saison que 20 gars ensemble peuvent accomplir de belles choses. Je considère qu’on n’a pas été 20 gars très souvent. Je peux compter ça sur les doigts d’une main et encore», avoue-t-il.

Malgré tout, ce n’est pas un pilote découragé qui a tracé un bilan de la saison 2017-2018, bien au contraire.

«Quand on m’a approché pour le poste, je savais à quoi m’attendre. Mais c’est évident que seulement trois victoires, c’est décevant. Je pense que tout le monde est déçu. Les partisans le sont, mais je peux te dire que les joueurs le sont aussi. Ce sont tous des compétiteurs dans cette chambre», affirme-t-il.

«Ce ne serait pas vrai de dire qu’on est heureux de cette saison-là, mais on a vraiment appris. Quand on change une culture, on doit passer par certaines étapes et celle de cette année était incontournable. C’est évident qu’on aurait aimé participer aux séries. C’est une autre déception.»

Judes Vallée regarde maintenant en avant.

Il dit réaliser tout le boulot que la direction de l’équipe a devant elle pour replacer le Bleu et Or sur les rails.

«Il nous manque de la profondeur et des joueurs d’impact. On regarnit notre défensive. Mais dans cette ligue-là, tu ne fais pas long feu avec seulement un trio. Je pense qu’il faut viser un bon top 9 d’ici quelques années pour avoir un peu plus de munitions», explique-t-il.

Rappelons que l’U de M a déjà confirmé l’embauche du gardien Étienne Montpetit, des arrières Olivier Desjardins, Alexandre Bernier, Tobie Paquette-Bisson et Vincent Lanoue, de même que de l’attaquant Maxime St-Cyr.

«La différence l’année prochaine, c’est qu’on va être compétitifs tous les soirs. Cette saison, quand la chaîne débarquait, on a des gars qui abandonnaient», constate l’entraîneur.

Vallée et le groupe de direction sont évidemment à la recherche de bonnes personnes et de bons étudiants, mais aussi de joueurs qui ne voit pas le hockey universitaire comme un cimetière, mais bien comme un tremplin.

«Ce qu’on a vu cette année, c’est qu’il y a des gars qui ont un peu abandonné le rêve de pouvoir continuer à jouer au hockey après leurs études. On veut créer un environnement positif ou tout le monde veut s’améliorer et des gars qui ont la passion du hockey pour continuer après», mentionne Judes Vallée.

«On veut des gars qui ont une bonne attitude, qui veulent jouer et qui veulent s’entrainer. On veut des jeunes qui sont engagés», poursuit le pilote de l’U de M.

La bonne forme physique sera au coeur de la nouvelle philosophie de l’équipe.

«Ce n’est pas vrai qu’on va passer deux mois sans s’entraîner l’été et que ce sera facile quand on va recommencer en septembre. Une des choses qu’on a remarquées cette saison, c’est qu’on n’était pas en forme. Ça va être une de mes priorités pour les deux prochains mois», avance l’homme de banc du Bleu et Or.

«On veut aussi avoir un meilleur suivi sur l’entraînement des gars pendant l’été. Quelqu’un qui n’adhère pas à ça ne veut tout simplement pas jouer avec nous.»

Même s’il vient de vivre une saison de misère, Judes Vallée se dit optimiste pour la suite des choses.

D’autant plus qu’il se dit bien entouré avec le directeur général Jean-François Damphousse, ainsi que ses adjoints Ricky Jacob et Frédéric Roy.

«Je pense que ce que nous avons mis en place cette année, pour les prochaines saisons, ça va être payant. On a reformaté la machine.»