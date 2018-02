Malgré la raclée, les Aigles Bleues ne sont pas ébranlées

Malgré la raclée de 7 à 2 subie mardi soir à Halifax, vous ne trouverez personne pour douter de l’issu du match de vendredi soir à Moncton. Personne. Et ce n’est pas parce qu’on n’a pas essayé!

Dans cette série quart de finale deux de trois, la rencontre de vendredi face aux Tigers de l’Université Dalhousie est une question de vie ou de mort.

C’est pourtant la bonne humeur qui régnait aux abords du vestiaire des filles de Denis Ross lundi après-midi.

Pas de nervosité, juste une sorte de confiance tranquille et une concentration qui semblait à toute épreuve.

«On ne va pas abandonner maintenant», lance la vétérane Marie-Pier Corriveau.

«La défaite de 7 à 2, c’est juste un match. C’est derrière nous. On joue dans notre nid vendredi et on se concentre sur ce match. On va se défendre jusqu’à la fin», affirme-t-elle.

«Je pense que nous avons été surpris par leur robustesse lors du dernier match. Il va falloir prendre ces coups-là, se relever et être plus combatives qu’elles (les Tigers). On doit ajuster des petits détails (les sorties de zone, notamment).»

Le numéro 14 du Bleu et Or en est à ses derniers coups de patin dans le circuit universitaire (SUA) et elle entend bien quitter par la grande porte.

«On est quand même confiantes et on va là la tête haute vendredi. On ne peut pas penser que ce sera peut-être notre dernier match parce qu’on va arriver sur les talons si on fait ça. C’est sûr que j’y pense un peu parce que c’est ma dernière année, mais on a cette rage de vouloir continuer notre saison. On croit qu’on peut se rendre à Halifax dimanche (pour le match ultime).»

L’arrière Julie Thériault semblait aussi être en confiance à l’aube de cette rencontre décisive.

«Je ne serais pas ici si je n’y croyais pas. Tout le monde y croit et on n’arrêtera pas d’y croire jusqu’à ce qu’on atteigne notre objectif», avance-t-elle.

«On sait ce qu’on a à faire. Il reste juste à le faire. C’est certain qu’il y aura une certaine pression, mais en fait, on devrait toujours jouer comme si c’était notre dernière game de la saison», poursuit la joueuse de deuxième année.

L’Acadienne n’est pas du tout prête à remiser son équipement pour l’été.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé au dernier match, mais ça n’arrivera plus», promet-elle.

Si un troisième match devait s’avérer nécessaire, il serait présenté dimanche soir à compter de 19h au Forum de Halifax.