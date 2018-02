Les nouvelles sont bonnes pour le Titan

Bien qu’handicapé par les blessures à des joueurs clés à l’attaque, ça n’a pas empêché le Titan de gagner 11 de ses 12 derniers duels. Une séquence au cours de laquelle il a largement dominé l’adversaire au compte de 64-23 au chapitre des tirs au but, sans oublier les 21 buts en 55 avantages numériques pour un impressionnant taux de réussite de 38%. Comme dirait l’autre, une chance que les gars ne jouent pas encore au goût de Mario Pouliot.

Joint au téléphone alors que l’équipe se dirigeait vers le Cap-Breton, où elle doit disputer deux matchs en autant de soirs contre les Screaming Eagles au Centre 200 de Sydney, Pouliot avait justement deux bonnes nouvelles à communiquer concernant les éclopés.

Déjà que German Rubtsov a effectué son retour mercredi à Moncton, voilà que Justin Ducharme et Samuel Asselin s’approchent tous deux d’un retour. Dans le cas de Ducharme, ça pourrait être d’ici deux semaines. Pour ce qui est d’Asselin, il devrait normalement être en mesure de réintégrer l’alignement à temps pour le début des séries éliminatoires.

«Justin doit rencontrer l’orthopédiste mercredi matin et ça regarde bien pour qu’il puisse chausser les patins pour la première fois le même jour. Il devrait reprendre l’action dans environ deux semaines. En ce qui concerne Asselin, il va commencer à patiner en solitaire dès la semaine prochaine. Alors qu’on croyait que sa saison était terminée, maintenant on sait qu’il n’a plus besoin d’une opération. Sa réhabilitation va même plus rapidement que prévu. Nous avons confiance qu’il sera là pour les séries», affirme Pouliot.

L’entraîneur-chef avait également le goût de vanter son directeur général Sylvain Couturier. Il estime que les acquisitions de Dawson Theede (échangé depuis à Gatineau), Keenan MacIsaac, Liam Murphy, Ethan Crossman et Félix-Antoine Drolet au cours des dernières années ont toutes tourné à l’avantage du Titan.

«Ils étaient tous des joueurs qui avaient des rôles moins importants dans leur ancienne équipe. Ç’a tous été de bons échanges», mentionne Pouliot.

Crossman est manifestement la plus belle trouvaille, lui qui montre déjà un dossier de 17 buts et 32 points en évoluant au sein d’un troisième trio.

«Tout le monde savait qu’Ethan avait un talent offensif quand il a été repêché. Nous lui avons appris à bien utiliser ses atouts. Ethan est un rapide patineur qui possède un bon tir et qui est extrêmement dangereux près du filet. Il a aussi appris à s’impliquer davantage. Par exemple, mercredi, c’est lui qui a réussi à freiner une attaque des Wildcats pour ensuite compléter la relance avec un but. Ethan et Liam Murphy sont deux attaquants qui ont su saisir l’opportunité de jouer un plus grand rôle après les blessures d’Asselin, Ducharme et Rubtsov», souligne-t-il.

«Ethan, je le compare un peu à Phil Kessel. Quand il était à Toronto, Kessel était le mal aimé qui avait tous les défauts. Depuis qu’il est à Pittsburgh, parce qu’il n’a plus la pression d’avoir à charrier le club sur ses épaules et que les attentes sont moins élevées, il vient de remporter deux Coupes Stanley en deux ans», ajoute Pouliot.

Evan Fitzpatrick et Joseph Murdaca verront tous deux de l’action pendant ce séjour à Sydney. Pouliot ne voulait toutefois pas révéler qui sera d’office vendredi soir.