La Petite Ligue qui a sauvé l’aréna de Saint-Isidore

Connaissez-vous la Petite Ligue de hockey gentilhomme de Saint-Isidore? Il serait fort étonnant que vous le sachiez puisque ce circuit est on ne peut plus discret. Depuis sa naissance à l’automne 1990, aucun pointage ni classement n’ont été comptabilisés. On a une bonne idée qui sont les meilleurs joueurs et quelles sont les meilleures équipes, mais rien ne peut être prouvé. En fait, les seuls souvenirs du passé sont ceux emmagasinés dans la tête de chaque joueur.

La Petite Ligue de Saint-Isidore, c’est un regroupement de 13 formations composées de hockeyeurs âgés de 18 ans et plus.

Les Chuck Norris

Comme dans toute ligue de garage qui se respecte, on y retrouve des professionnels de différents métiers et même d’anciennes gloires du hockey senior tels que Paul Comeau et Robert Landry, qui évoluent au sein de l’équipe Dentiste Robert Losier de Tracadie. Il y a aussi quelques originaux qui ajoutent au charme cette ligue où la camaraderie a préséance sur l’antagonisme.

C’est le cas des Chuck Norris de Tracadie, une équipe qui ne se prend aucunement au sérieux et dont les membres se font un malin plaisir à contribuer au mythe entourant le célèbre acteur de films d’action de série B. Il existe d’ailleurs un site web consacré aux «pseudos» accomplissements du héros de Missing in Action et autres nanars genre Code of Silence et A Force of One.

«Nous n’avions pas de nom d’équipe à notre première saison, mais les gars s’amusaient à inventer des punchlines sur Chuck Norris dans le vestiaire», confie le capitaine du club, Sébastien Brideau.

«Un soir, l’un des gars a dit: »Chuck Norris ne joue pas au hockey, Chuck Norris gagne au hockey ». Nous l’avions trouvé tellement bonne que c’est là que l’idée de se faire appeler les Chuck Norris est née. Et ça va jusqu’à nous regrouper avant chaque match autour de notre filet pour scander »Chuck! Chuck! Chuck! ». C’est le gardien qui termine en criant »Norris »!», raconte Brideau en éclatant de rire.

«Vraiment, il se raconte pas mal de niaiseries dans un vestiaire. Il n’y a pas beaucoup de discours intelligents. Plus c’est niaiseux, le mieux c’est», ajoute Sébastien Brideau en riant à nouveau.

Robechkin

Parlant d’originalité, difficile de rivaliser avec Éric Robichaud, du Six Man. Six pour Six-Roads et Man comme dans Inkerman. Vous aurez deviné que les joueurs proviennent de ces deux localités.

Éric Robichaud, au sein de la ligue, est reconnu comme le gars qui se fait appeler Robechkin. C’est d’ailleurs le nom qui figurait à l’endos du vieux chandail de l’équipe.

«Robechkin, c’est pour Alex Ovechkin», affirme Robichaud en riant.

«C’est le surnom que j’ai eu en commençant à jouer dans cette ligue. C’était d’ailleurs le nom qui était écrit sur mon ancien chandail. Je ne l’ai pas encore placé sur nom nouveau chandail, mais ça va venir. Je pousse même l’extrême à porter des patins blanc avec des lacets roses, en plus d’une visière chromée qui fait en sorte qu’on ne me voit pas les yeux. J’ai beau avoir 40 ans, je suis encore aussi prime que l’était Ovechkin dans ses jeunes années», confie Robichaud avec humour.

La Petite Ligue de Saint-Isidore, c’est aussi l’occasion de voir s’amuser plusieurs générations de hockeyeurs. Au sein de l’équipe de Bas-Saint-Isidore, on y retrouve trois générations.

Au sein de cette formation, il y a Albénie Losier, bien connu des amateurs de course à pied. Albénie est le doyen du circuit à 65 ans. En fait, il est l’un des rares joueurs qui est là depuis les débuts en 1990.

«Je joue pour le seul plaisir de jouer au hockey. Nous nous amusons beaucoup. Par exemple, quand je compte un but, j’aime faire rire les gars en levant la patte tout en me crinquant un bras», dit-il en riant.

«Nous sommes la plus vieille équipe de la ligue. Deux autres gars, Alyre Roussel et Edmond Brideau, ont respectivement 64 et 62 ans. Il arrive même des fois où nous jouons dans le même trio. Ça nous fait 191 ans d’expérience entre les trois», lance-t-il à la blague.

«Dans notre équipe, c’est bien simple, nous avons quelques grands-pères et dans pas trop long il y aura aussi des arrières-grands-pères», ajoute Albénie qui souhaite poursuivre l’aventure jusqu’à ses 70 ans.

Parlant des joueurs de la première heure, on ne peut pas passer sous silence les quatre frères Saulnier au sein de la formation de Saint-Irénée, soit Julien, Normand, Joël et Richard. Ils étaient là en 1990 et ils sont toujours présents 28 ans plus tard.

Les autres équipes qui composent la Petite Ligue de hockey gentilhomme de Saint-Isidore sont les Buggy Wheels de Duguayville, les Mustangs de Maltempec, les Aigles de Le Goulet, le Physiothérapie de Tracadie, les Pirates, le Liaison Électronique, les Oilers et Paquetville.

«La vache à lait de l’aréna»

Quand une ligue de garage a le pouvoir de sauver un aréna, c’est signe que le hockey est très populaire dans cette région. L’ancien gérant du Complexe sportif Léopold-Thériault, Michel Jean, était pourtant loin de se douter qu’il allait assurer l’avenir du bâtiment en lançant la Petite Ligue de hockey gentilhomme en 1990.

«Quand j’ai commencé à l’aréna en 1982, il y avait déjà plus ou moins une ligue mais ce n’était rien de sérieux, révèle-t-il. J’ai alors décidé de créer une vraie ligue avec un horaire qui assurait la présence d’au moins un arbitre pour chaque match.»

«Avec le temps, cette ligue est devenue la vache à lait de l’aréna. En fait, sans la ligue, l’aréna aurait déjà fermé les portes depuis longtemps», croit-il.

Au départ, le circuit ne comprenait que six équipes. Les deux seules formations originales qui sont restées sont Bas-Saint-Isidore et Saint-Irénée.

Selon Michel Jean, la création du tournoi paroissial en 1996 a largement contribué à l’éclosion de la Petite Ligue qui compte aujourd’hui 13 équipes.

«Le tournoi paroissial regroupe sept formations qui représentent les sept régions du territoire, soit Tilley-Road, Duguayville, Hacheyville, Bois-Gagnon, Haut-Isidore, Bas-Saint-Isidore et Bois-Blanc/Paquetville. Ç’a tout de suite été un gros succès et nous avons encore aujourd’hui de bonnes foules pour chacune des parties de ce tournoi qui a lieu chaque année à la fin du mois de mars. Ce tournoi, ainsi que le film Les Boys qui a suivi en 1997, a redonné le goût à plusieurs personnes de jouer de nouveau au hockey», mentionne Jean, qui a tenu à souligner la contribution de Maurice Duguay, Théobald Duguay et Raymond Arseneau dans le succès du tournoi paroissial, ainsi que de Robert Duguay dans la bonne marche de la Petite Ligue.

Par ailleurs, pour la première fois depuis la naissance du circuit, un tournoi mettant en vedette 11 des 13 équipes prendra l’affiche en fin de semaine.

Le tournoi prend son envol ce samedi à 17h15 avec un match opposant les Buggy Wheels et le Dentiste Robert-Losier. Le tournoi se poursuivra jusqu’au dimanche 25 février.