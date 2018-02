Adam Boucher a l’intention de soulever plus de 2000 livres à Columbus

Adam Boucher est un habitué des compétitions d'hommes forts. On le voit ici lors du championnat provincial d'hommes forts du Nouveau-Brunswick, l'année dernière à Shippagan. - Archives

Les hommes en mesure de soulever plus de 2000 livres dans une compétition de dynamophilie sont une espèce rare sur la planète bleue. C’est pourtant le tour de force qu’Adam Boucher entend accomplir dans deux semaines au Arnold Schwarzenegger Festival de Columbus, dans l’État de l’Ohio.

Il y a cinq mois, même s’il n’y croyait pas vraiment, l’homme fort de Shippagan fantasmait sur un possible top 3 chez les moins de 275 livres sur la scène du Greatest Columbus Center.

Aujourd’hui, grâce à des entraînements productifs et rigoureux, le rêve a fait place à la certitude. Boucher croit fermement qu’il sera en mesure de se hisser sur l’une des marches du podium.

«Je me sens plus confiant que jamais», affirme l’athlète de 5 pieds 10 pouces et 260 livres âgé de 29 ans.

«L’entraînement va super bien. J’ai déjà visualisé plein de fois les 2000 livres que je vais lever là-bas. En fait, l’entraînement va au-delà de mes attentes. La semaine dernière, j’ai presque réussi à soulever 750 livres au deadlift (soulevé de terre), alors qu’il y a quelques mois mon plan était de réussir 740 ou 745 livres à Columbus», confie-t-il.

Les records en compétition de Boucher sont actuellement de 728 livres au soulevé de terre, de 744 livres dans l’épreuve de flexion des jambes (squat) et de 501 livres au développé couché (bench press). En ce qui concerne la somme des trois épreuves, le plus haut total qu’il a réussi à soulever dans une compétition est de 1967 livres.

«C’est clair que si je lève plus de 2000 livres ça va me mettre proche du podium. Je vise entre 765 et 770 livres au squat et aux environs de 520 livres au bench press», indique-t-il.

Adam Boucher ne s’en cache pas, il est fier d’être le premier Acadien à prendre part à ce festival des muscles qui attire, bon an mal an, l’élite mondiale dans toutes les disciplines qui requièrent de la force, que ce soit le culturisme, le bras de fer, l’haltérophilie, la lutte, la dynamophilie et autres.

«Je ne serai pas longtemps le seul parce que Martin Plourde (Pigeon Hill) veut y aller dès l’an prochain. Martin, il est devenu une grosse source de motivation pour moi. C’est un gars que je regarde aller depuis longtemps. Son potentiel est immense», souligne Duguay.

«En attendant, je vois ma participation à cette compétition comme un privilège. Je veux que les gens de la Péninsule acadienne réalisent que ce genre d’événement est accessible à partir d’ici en autant tu y investis du temps et de l’acharnement. Moi, il y a trois ans, je n’étais pas conscient de ça. Je faisais de la compétition seulement pour le fun», dit-il.

«Et même si j’ai dès le départ vu que j’avais du potentiel, j’ai aussi rapidement compris que ça ne suffisait pas. Il y a énormément de travail derrière tout ça. Le secret consiste à s’entraîner sérieusement et à avoir une tête de cochon. Il faut aussi que tu saches écouter, que ce soit ton corps ou ceux qui en connaissent un bout dans ce sport. Moi, j’ai la chance d’avoir un entraîneur comme Jimmy Paquet qui me donne de précieux conseils. Jimmy est mon mentor. Il a su me corriger quand il le fallait», révèle celui qui s’entraîne au gymnase Adrénaline à Lamèque.

Luc Bourdon dans ses pensées

Comme la grande majorité des hommes forts, Adam Boucher tient à son petit rituel avant de passer à l’action.

«Je suis dans ma bulle avant une compétition, dit-il. Je visualise ce que je vais faire. Et puis je fais aussi chaque fois la même petite prière en pensant aux personnes qui m’ont marqué.»

Parmi ces gens qui ont eu une grande influence dans sa vie, on y trouve son cousin Luc Bourdon, l’ex-hockeyeur étoile qui est décédé tragiquement en mai 2008 dans un accident de moto.

«Luc est toujours dans mes prières. Nous avons grandi ensemble, lui et moi. Il y a seulement deux ans qui nous sépare. D’ailleurs, mon objectif dans la vie c’est d’atteindre la Ligue nationale de mon sport comme Luc l’a fait au hockey», raconte Boucher au sujet de son célèbre cousin qui aurait justement célébré son 31e anniversaire de naissance vendredi.

À Columbus, Adam Boucher sera accompagné de sa mère Nicole, de sa tante Suzanne Boucher (la mère de Luc) et de l’ami de cœur de cette dernière, Wilmond Rousselle.

Schwarzenegger et le drapeau acadien

Adam Boucher n’est pas seulement un dynamophile, il est aussi un grand amateur d’épreuves de force. Il compte d’ailleurs en profiter dans ses temps libres au Arnold Schwarzenegger Festival de Columbus.

«Je me suis fixé trois objectifs pour Columbus», soutient Boucher.

«Le premier est bien sûr de soulever un total de 2000 livres et d’obtenir un top 3 dans ma catégorie de poids. Le deuxième consiste à rencontrer Eric Lilibridge. C’est une de mes idoles. Les charges qu’il soulève sont incroyables. Ce gars-là est pratiquement inhumain. Écoute, il détient des records dans deux catégories de poids. J’espère vraiment le rencontrer», dit-il.

Le troisième objectif est de se faire photographier en compagnie d’Arnold Schwarzenegger.

«Je veux me faire poser avec lui et le drapeau acadien», dit-il en riant.

«Arnold Schwarzenegger, c’est le gars qui a mis le culturisme sur la mappe. Son nom est rattaché à jamais aux performances de force», ajoute-t-il.