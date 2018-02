Loppet de Gatineau: pour le plaisir… et le podium

Lee Roy, Sébastien Duke, Olivier Babineau, Kevin Heppell, Rémi Poitras et Roxane Pelletier seront les principales têtes d’affiche du Nouveau-Brunswick, en fin de semaine, au réputé Loppet de Gatineau. Au-delà de 1500 athlètes sont d’ailleurs attendus parmi la douzaine d’épreuves au programme, que ce soit en ski de fond ou en raquette.

Si Lee Roy, de Bathurst, a déjà révélé dans nos pages qu’il visait un podium dans le Championnat canadien en raquette de 10km, il sera intéressant de voir ce que Rémi Poitras, d’Edmundston, et Roxane Pelletier, de Petit-Rocher, parviendront à réaliser dans la même épreuve.

«Je n’ai pas particulièrement d’objectif précis, mais c’est sûr qu’un top 10 serait bien», affirme Poitras.

Comme il s’agit du championnat canadien, il y aura donc beaucoup de compétition. J’espère surtout d’avoir du plaisir pour ma première course en 2018. Je suis bien content de courir avec Lee qui est un athlète tellement versatile. Ce gars-là excelle partout où il passe.»

«Moi non plus je n’ai pas vraiment d’objectif, soutient de son côté Roxane Pelletier. J’y vais surtout pour le plaisir et en même temps pour visiter ma famille à Gatineau.»

La course aura lieu dimanche en début d’après-midi.

En ski de fond, Sébastien Duke, de Bathurst, sera assurément à surveiller dans l’épreuve de 27 km style libre, dimanche matin.

«J’aimerais aller chercher un top 20, ou du moins réaliser un chrono d’environ 1h35m», affirme celui qui a pour objectif de prendre part aux Championnats du monde des maîtres de 2019, qui seront présentés dans le domaine de Beitostolen, en Norvège.

«Je veux réaliser le même rêve que mon père (Valérie). Il a participé aux Mondiaux de 2002, soit deux ans avant son décès», ajoute le fondeur âgé de 42 ans, qui a pris part à plusieurs championnats canadiens au début des années 1990.

Nancy Duguay, la conjointe de Lee Roy, sera elle aussi du départ du 27 km style libre.

À un niveau plus extrême, Olivier Babineau, de Moncton, a comme objectif d’aller chercher un chrono sous la barre des 2h35m dans l’épreuve de 51 km en style libre, dimanche matin.

«J’ai pris la huitième place l’an dernier et cette fois-ci je vise un top 5. Bien sûr, on ne sait jamais qui sera présent d’une année à l’autre. S’il y a plus de fondeurs de haut calibre, un top 10 est probablement davantage à ma portée», mentionne-t-il.

Babineau ne sera toutefois pas le seul à viser un top 5 dans le 51 km en style libre. Kevin Heppell, de Charlo, croit lui aussi en ses chances. Même que

Heppell vise un podium dans les deux courses de 51 km puisqu’en plus l’épreuve en style libre, dimanche, il prendra également part à l’épreuve classique, samedi matin.

«Je vise toujours le podium c’est évident, mais ce ne sera pas facile. J’ai de bons amis qui vont y participer et qui ont déjà remporté l’événement. Alors non seulement ils sont de bons amis, mais aussi de très bons adversaires qui font que la course sera encore plus excitante», lance-t-il en riant.

«Mais le plus important pour moi c’est de vivre une belle expérience et d’avoir du plaisir en masse. Je serai très content si je parviens à terminer dans le top 10 pour chaque course. En tout cas, j’ai hâte de voir comment ça va se dérouler», ajoute-t-il.

Diane Fournier, de Dieppe, ainsi qu’Andrew Buzzell, Nikolay Ryabkov et Nicholas Russon, tous trois de Fredericton, participeront pour leur part à l’épreuve de 51 km classique.