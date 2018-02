Volleyball: Monette Boudreau-Carroll avec l’équipe nationale et immortalisée

Monette Boudreau-Carroll va se souvenir longtemps de la semaine de la Saint-Valentin 2018. Jeudi, elle a appris que ses services ont été retenus par l’équipe nationale junior de volleyball, et dimanche, elle sera intronisée au Mur de la renommée sportive de Memramcook.

Volleyball Canada a annoncé que la pilote des Aigles Bleues de l’Université de Moncton secondera l’entraîneur-chef Ryan Adams au sein de la formation junior cet été.

Une nomination qu’elle accueille avec fierté et enthousiasme.

«Ce n’est pas un si gros engagement que ça. C’est juste pendant le mois de juillet. Sinon, je n’aurais pas pu accepter. Ça fait un petit bout que ça m’intéresse de m’impliquer avec l’équipe nationale», mentionne celle qui dirige le Bleu et Or depuis 1995.

«Mais avec l’équipe ici (les Aigles Bleues), les Jeux du Canada et les équipes provinciales de développement, ce n’est juste pas quelque chose que je pouvais me permettre. C’est juste une bonne année pour moi.»

Monette Boudreau-Carroll a l’intention de passer son savoir aux jeunes athlètes qu’elle dirigera, mais affirme que l’enseignement se fera dans les deux sens.

«C’est bien de me retrouver avec un groupe d’entraîneurs qui a beaucoup d’expérience. Je vais apprendre beaucoup de choses. Le statu quo, ça n’a jamais été mon fort.»

L’équipe nationale junior, qui est basée à l’Université Brock, en Ontario, se rendra aux États-Unis en juillet pour participer à un tournoi international de haute performance.

«Ce sont des jeunes, mais c’est quand même une équipe nationale. Ça m’a toujours tenté de porter le gilet du Canada. Représenter mon pays, c’est toujours quelque chose que j’ai toujours voulu faire. Je suis chanceuse d’avoir cette chance à ce stade-ci de ma carrière.»

La grande patronne du Bleu et Or pense que la médaille de bronze remportée lors des derniers Jeux du Canada à Winnipeg a influencé la décision des dirigeants de Volleyball Canada.

«Ils savent que je peux travailler avec ce groupe-là. Je pense que j’ai beaucoup de respect à travers le pays en terme de coaching et de connaissances. C’est un beau cadeau pour moi», souligne-t-elle.

L’entraîneuse se dit comblée de vivre cette expérience, mais ne cherchera pas nécessairement à se servir de cette nomination comme un tremplin vers autre chose.

«Il va falloir que ça ait du sens pour moi. Ce n’est pas nécessairement un rêve d’aller avec l’équipe nationale ou l’équipe olympique. Ça peut m’ouvrir des portes, mais ce n’est pas ce que je cherche. Mais je ne ferme pas la porte à rien.»

Entretemps, Monette Boudreau-Carroll fera son entrée dans la légende dans son coin de pays, dimanche.

«J’aurai toujours le coeur à Memramcook. C’est là que ma carrière d’athlète a commencé. J’ai amorcé ma carrière d’entraîneuse au volleyball à l’école Abbey-Landry», raconte-t-elle.

«Memramcook, c’est ma vallée, c’est mon coin. Toute ma famille est là. Ça fait chaud au coeur que mon nom va être sur un mur quelque part dans ma région natale et que les jeunes vont voir que c’est possible de sortir de ta région et de faire plein de choses, même de devenir entraîneuse d’une équipe nationale.»