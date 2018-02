De l’or et du bronze pour le Canada en patinage courte piste

Le jeune patineur de vitesse courte piste Samuel Girard a confirmé son énorme potentiel en remportant la médaille d’or au 1000 mètres des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Girard, de Ferland-et-Boilleau, a dominé la finale en une minute 24,650 secondes. L’Américain John-Henry Krueger a obtenu la médaille d’argent tandis que le Sud-Coréen Seo Yira a complété le podium.

Girard, âgé de seulement 21, avait terminé quatrième de sa vague demi-finale mais il a accédé à la finale lorsque son coéquipier Charles Hamelin a écopé d’une pénalité.

Girard avait déjà terminé au pied du podium en finale du 1500 mètres plus tôt cette semaine.

Hamelin, qui participe à ses quatrièmes et derniers Jeux, ne pourra donc pas ajouter le titre olympique de 1000m à son palmarès, lui qui avait déjà obtenu l’or au 500m à Vancouver en 2010 et au 1500m à Sotchi en 2014.

Hamelin, âgé de 33 ans, avait fracassé le record olympique de la distance lors des préliminaires, mardi, avec un chrono de 1:23,407.

De son côté, la Sherbrookoise Kim Boutin a remporté une deuxième médaille olympique. La patineuse de vitesse courte piste s’est assurée la médaille de bronze du 1500 mètres.

La Sud-Coréenne Minjeong Choi a fait la joie du public à l’aréna de Gangneung en triomphant en deux minutes 24,948 secondes, devant la Chinoise Jinyu Li (2:25,703). Boutin a complété l’épreuve en 2:25,834.

Kim Boutin après sa troisième place. – PC

Déjà médaillée de bronze au 500 mètres mardi, Boutin a surmonté la controverse qui a suivi son premier podium olympique. Elle a été victime de harcèlement en ligne à la suite du résultat puisqu’elle avait profité de la disqualification de la Sud-Coréenne Minjeong Choi pour accéder à la troisième marche du podium. Elle avait d activer la fonction « privé » de ses comptes Twitter et Instagram pour fermer la porte à ses détracteurs. La foule au Palais des glaces de Gangneung n’a pas réagi d’une manière ou d’une autre lors de la présentation de la patineuse de Sherbrooke.

Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, et Valérie Maltais, de La Baie, n’ont pas réussi à franchir les demi-finales.

Sauts

Le Québécois Olivier Rochon s’est qualifié pour la finale des sauts en ski acrobatique, samedi soir, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

Rochon, de Gatineau, a récolté 124,34 points pour son triple saut arrière avec quatre vrilles, dont deux sur la deuxième rotation (Back Full-Double Full-Full). Il a ainsi pris le sixième rang de la première manche de qualifications, lui donnant du même coup un accès direct à la finale qui aura lieu dimanche soir au Parc à neige Phoenix.

Son coéquipier, Lewis Irving, n’a pas eu autant de chance. Il a raté l’atterrissage de ses deux sauts et terminé 24e parmi les 25 participants de l’épreuve en vertu d’un score de 87,17 points. Le sauteur de Lévis, qui est âgé de 22 ans, n’a donc pas été retenu parmi les 12 sauteurs qui aspireront au podium olympique.

Le meilleur résultat de Rochon cette saison a été une troisième place à la Coupe du monde de Lake Placid, aux États-Unis, le 19 janvier. Pour sa part, Irving avait grimpé sur la troisième marche du podium à Secret Garden, en Chine, le 16 décembre dernier.

Il s’agit des premiers Jeux olympiques de Rochon et Irving. Deux jours plus tôt, leur coéquipière Catrine Lavallée, qui participait elle aussi à ses premiers jeux en carrière, n’avait pu se qualifier pour les finales. La Montréalaise âgée de 22 ans avait terminé 19e parmi les 25 concurrentes inscrites aux qualifications féminines.

Aux Jeux de Sotchi en 2014, le Canadien Travis Gerrits, maintenant à la retraite, avait pris le septième rang de la compétition.

Hockey

Le défenseur Maxim Noreau réagit après avoir raté son tir lors de la fusillade. – PC

Le gardien Pavel Francouz a fermé la porte en tirs de barrage et la République tchèque a vaincu le Canada 3-2, samedi, lors du tournoi olympique de hockey masculin.

Wojtek Wolski a été le seul à déjouer le gardien tchèque, lors de la deuxième ronde, alors que Maxim Lapierre, Derek Roy, Rene Bourque et Maxim Noreau ont tous raté leur tentative.

Les Tchèques Petr Koukal et Jan Kouvar ont pour leur part trompé la vigilance de Ben Scrivens en fusillade.

La prolongation a alimenté le spectacle et les deux nations ont eu quelques bonnes occasions de marquer, mais aucun joueur n’a été en mesure de dénouer l’impasse.

Cet affrontement était plus intense et plus physique que lors de la victoire de 5-1 du Canada contre la Suisse, en lever de rideau. Les Tchèques, qui ont été efficaces en échec-avant, sont venus de l’arrière à deux reprises.

Mason Raymond et Bourque ont fait bouger les cordages pour le Canada en première période, qui terminera sa ronde préliminaire contre la Corée du Sud, dimanche. Bourque a marqué trois buts en deux parties depuis le début du tournoi.

Dominik Kubalik et Michal Jordan ont fourni les réussites à la République tchèque, qui avait défait la Corée du Sud 2-1 à leur premier match.

Le Canada a dominé ses adversaires 33-20 au chapitre des lancers.

Ski de fond: Alex Harvey se retire du relais 4×10 km

Alex Harvey a fait une croix sur l’épreuve du relais 4×10 kilomètres.

L’information d’abord rapportée par Radio-Canada a été confirmée par l’attachée de presse de l’équipe canadienne de ski de fond à La Presse canadienne.

Harvey, âgé de 29 ans, a été éprouvé lors des derniers kilomètres de l’épreuve du skiathlon 30 km, dimanche dernier, et il avait finalement terminé en huitième position.

Le fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges avait ensuite pris une journée de congé qui n’a pas été bénéfique dans sa récupération puisqu’il a été éliminé dès les qualifications du sprint classique, mardi. Après avoir conclu l’épreuve de 15 km style libre en septième position vendredi, Harvey avait affirmé que la journée de congé avait « endormi » son corps.

Meilleur fondeur de l’histoire au Canada, Harvey tente de remporter la première médaille olympique de l’histoire du pays en ski de fond masculin.

Len Valjas, de Toronto, Graeme Killick, de Fort McMurray, en Alberta, Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta, et Knute Johnsgaard, de Whitehorse, au Yukon, participeront donc au relais 4×10 km, dimanche.

Harvey devrait participer au sprint par équipes en compagnie de Valjas, mercredi, puis au 50 km classique, samedi prochain. Harvey est champion du monde en titre au 50 km style libre.