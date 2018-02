Remise annuelle des trophées du CRH : Maxime St-Cyr vole la vedette

Le joueur des Panthères du Haut-Madawaska, Maxime St-Cyr, n’a pas manqué l’occasion de faire bonne impression à sa première saison dans le Circuit régional de hockey (CRH).

En plus de conclure la saison régulière avec une impressionnante fiche de 43 buts et 29 mentions d’aide en seulement 23 rencontres, l’attaquant de 24 ans vient de mettre la main sur trois récompenses individuelles remises récemment par le CRH.

Le joueur originaire de la région de Saint-Didace au Québec a tout d’abord remporté le trophée remis au meilleur pointeur de la ligue.

Avec une récolte de 72 points au cours de la saison 2017-2018, Maxime St-Cyr a aisément terminé au 1er rang des meilleurs pointeurs du circuit, devançant de 14 points au classement son coéquipier Dean Ouellet.

Le joueur des Panthères a également remporté le titre du meilleur franc tireur de la ligue avec une récolte de 43 buts, alors qu’aucun autre joueur du circuit n’est parvenu à atteindre le cap des 30 ou des 40 buts en saison.

Maxime St-Cyr a de plus été nommé joueur offensif par excellence, et ce après avoir accumulé le plus de points au classement hebdomadaire du joueur offensif de la semaine du CRH.

«C’est difficile de demander mieux. Je ne me faisais pas d’attente, je désirais simplement avoir du temps de glace et jouer du hockey de bon calibre», a indiqué le lauréat des nombreux trophées à l’Acadie Nouvelle.

En plus de tous ces honneurs individuels, Maxime St-Cyr a remporté avec ses coéquipiers le trophée soulignant la première position en saison régulière des Panthères du Haut-Madawaska.

La formation a conclu le calendrier régulier avec un dossier de 18 victoires, 5 défaites et 1 revers en surtemps pour un total de 37 points. Il s’agissait d’un deuxième titre consécutif en saison régulière pour la troupe de François Caron.

«Comme n’importe quel joueur de l’équipe, j’échangerais n’importe quand tous ces trophées individuels contre la Coupe Gérald-Martin», a confié Maxime St-Cyr.

Ailleurs dans le circuit, des récompenses ont été remises aux gardiens de but Adrien Lemay (Joueur le plus utile à son équipe), Billy Asselin (meilleure moyenne de buts alloués) et à Pierre-Luc Thériault (gardien par excellence).

Dean Ouellet des Panthères s’est pour sa part vu remettre le trophée pour le meilleur passeur de la ligue et celui du joueur le plus gentilhomme.

Luke Gallant (meilleur défenseur), Eric Roy (meilleur avant-défensif), Alex Duncan (joueur le plus sous-estimé), Eddie Banville (recrue de l’année) et Jesse Perley (entraîneur de l’année) ont également été honoré par le Circuit régional de hockey.