Surprises et impondérables pour les Acadiens au Loppet de Gatineau

Parce que la neige est diablement plus complexe que n’importe laquelle autre surface, chaque épreuve de ski de fond apporte son lot d’impondérables qui, souvent, n’ont rien à voir avec ceux rencontrés dans l’épreuve précédente. Parlez-en à Olivier Babineau, il en connaît un bout à ce sujet.

Il y a un an, l’athlète de Dieppe avait pris le huitième rang au Loppet de Gatineau en terminant l’épreuve de 51 km en style libre avec un chrono de 2h40m50s1c. Dimanche, Babineau a complété la course à la même position malgré le fait qu’il soit parvenu à retrancher plus de 24 minutes (2h1610m8c) à son temps de 2017.

En fait, pas moins de 18 compétiteurs ont fait mieux que le meilleur temps enregistré il y a un an par l’Ontarien Andy Shields. Ce dernier s’est content de la troisième place dimanche derrière le Norvégien Petter Solen Skinstad, également dans l’épreuve du classique, et le Québécois Dominic Moncion-Groulx.

«Tu ne peux pas comparer les temps réalisés dans les deux années, affirme Babineau. D’abord, le parcours de cette année était totalement différent de celui d’il y a un an. Dimanche, nous avons eu droit à un parcours linéaire.»

«Ce n’était pas plus facile que l’an dernier, après tout le dénivelé était quand même de plus de 1000m, mais en ski de fond, les conditions de la neige influencent beaucoup la rapidité. Et dimanche, les conditions pour skier étaient exceptionnelles», souligne-t-il.

«Par contre, comme le parcours était plus étroit, il y avait plusieurs sections où les dépassements étaient très difficiles. Ç’a donc donné une course plus tactique. Malheureusement, justement parce que les dépassements étaient difficiles, j’ai manqué l’échappée des meneurs aux alentours du 30e kilomètre. Mais règle générale, je suis vraiment content de ma course», ajoute Olivier Babineau.

Trois autres Néo-Brunswickois ont pris part à l’épreuve, dont Kevin Heppell, de Charlo. Ce dernier s’est d’ailleurs plutôt bien débrouillé avec un temps de 2h30m15s4c et une 30e place au final. Nikolay Ryabokov (3h15m18s0c, 211e), de Fredericton, et Elita Rahn (4h2534s0c, 353e), de Jolicure y ont également participé.

Heppell s’est nettement mieux tiré d’affaire dans le 51 km classique qui a été présenté samedi avec une 18e place en 2h43m22s5c.

«En style libre, étant donné que je n’ai pas commencé dans la même vague que les plus rapides, je suis satisfait, mentionne Heppell. Il a toutefois fallu que je dépasse ou contourne plusieurs participants qui n’étaient pas du même calibre.»

«Ç’a nettement mieux été en classique même si mon fartage n’a pas tenu le coup pour toute la course. Les conditions étaient cependant très belles. Je suis content d’avoir pu terminer mes deux courses sur mes deux jambes et en pleine forme. Ç’a été une belle fin de semaine et j’ai hâte d’y retourner», confie-t-il.

Nicholas Russon (3h51m07s8c, 170e), de Fredericton, Elita Rahn (4h21m58s5c, 250e), de Jolicure, Kate Duffy (4h51m59s9c, 312e), de Sackville, Karin Aurell (5h00m02s6c, 321e), de Sackville, David Cameron (5h0532s1c, 334e), de Hanwell et Diane Fournier (6h06m49s4c, 394e), de Dieppe, sont les autres Néo-Brunswick qui ont franchi le fil d’arrivée.

Par ailleurs, Sébastien Duke, de Bathurst, s’est emparé de la 45e place dans le 27 km en style libre. Duke a réalisé un chrono de 1h31m01s6c.

«J’ai terminé la course quatre minutes plus rapidement que je ne l’avais prévu et au 5e rang dans mon groupe d’âge», révèle le fondeur âgé de 42 ans.

«Ça me fait un bon prélude pour les Mondiaux de 2019 en Norvège. Je vais devoir m’entraîner plus beaucoup plus fort. Pour moi, la prochaine étape a lieu en fin de semaine où je vais prendre part à deux courses. Je serai à Charlo samedi pour un sprint, puis dimanche à Caraquet pour un 15 km.

Nancy Duguay (2h16m30s88c), de Bathurst, a pris le 211e rang.

Enfin, dans le 15 km classique, Nikolay Ryabokov, de Fredericton, a complété en 25e position avec un temps de 1h02m53s1c.

Roxane Pelletier, unique médaillée du N.-B.

On attendait Lee Roy sur le podium, à la limite Rémi Poitras, mais c’est finalement à Roxane Pelletier qu’est revenu l’honneur de récolter l’unique médaille néo-brunswickoise aux Championnats canadiens de 10 km en raquettes, dimanche, au Loppet de Gatineau. L’athlète de Petit-Rocher a terminé en troisième place chez les dames en enregistrant un temps de 1h05m56s3s.

Pelletier était d’ailleurs la première surprise d’avoir réussi l’exploit.

«Je crois que j’étais à la bonne course au bon moment», s’exclame-t-elle en toute modestie. Rémi est quand même passé proche. Au moins, l’argent que j’ai récolté aura payé notre gaz pour s’y rendre. Eh oui, c’est moi qui a payé le gaz. C’était pas très gentleman de la part de Rémi», ajoute-t-elle en riant.

Effectivement, Rémi Poitras est venu bien prêt de se hisser sur le podium, lui qui a dû se contenter de la quatrième place grâce à un chrono de 49m19s7c. Les Québécois Maxime Leboeuf (48m03s5c), Julien Pinsonneault (48m19s5c) et Bernie Hogan (48m50s1c) sont les seuls à l’avoir devancé.

«Je n’avais pas d’attente particulière pour ce qui était ma première course en 2018, indique l’athlète d’Edmundston. Il me reste encore quelques petits ajustements à faire pour les autres courses, mais en gros ça s’est bien passé. C’était surtout une magnifique journée à partager avec des amis sur un super beau parcours.»

Auteur d’un temps de 50m23s9c, Lee Roy a de son côté terminé en sixième position.

«C’est vraiment un événement de première qualité, mais en ce qui concerne ma course, ç’a été merdique», lance Roy en riant.

«J’ai juste mal exécuté. Comme on dit, dans un nouveau sport, il faut d’abord le vivre pour apprendre. Je vais revenir plus fort avec plus d’expérience l’an prochain. Il y a quand même un peu de positif parce que je n’étais pas si loin derrière les premiers. Avec une course mieux exécutée, je sais que j’aurais été avec eux. Maintenant, il est temps pour moi de passer aux choses sérieuses. Ma première grosse course de 2018 aura lieu dans 17 semaines au demi-Ironman de Mont-Tremblant», révèle Lee Roy.

Guy Doiron (55m19s8c), de Petit-Rocher, et François Demars (1h10m35s9c), de Bathurst, étaient les deux autres Néo-Brunswickois inscrits dans cette course.