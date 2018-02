Les Lobster Fishermen sacrés une 3e fois

Les Lobster Fishermen des Maritimes ont remporté pour une troisième année consécutive le tournoi interprovincial de ballon sur glace du Témiscouata dans la division mixte. À l'avant: Meagan Sanford, Melissa Parker, Mélissa Murphy, Marie-Hélène Plourde, Jeff Plourde et Alvery Richard. À l'arrière: Philippe Robichaud, Renée Guilby, Blaine Halverson, Mikaël Gaudreault, Matt Wainmens, Sébastien Gaudreault, Caroline Roy, Marcelin Vautour, Hubert Blanchard et César Chiasson (gérant). - Gracieuseté

Blaine Halverson et Hubert Blanchard ont trouvé le fond du filet, Mélissa Murphy a été solide devant sa cage et les Lobster Fishermen des Maritimes ont triomphé 2 à 1 face au Construction Stéphane du Témiscouata, dimanche, dans la finale mixte du tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata.

Pour les Lobster Fishermen, il s’agit d’un troisième sacre consécutif à ce tournoi.

La formation composée de joueurs du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse est on ne peut plus prête pour les Championnats canadiens qui seront présentés à Portage la Prairie, au Manitoba, du 11 au 14 avril. Notons que les Lobster Fishermen ont terminé sur la troisième marche du podium dans chacune des trois dernières éditions du rendez-vous national.

«Nous visons l’or», affirme Jeff Plourde.

«Nous ne voulons surtout pas que les gens se souviennent de nous comme les éternels médaillés de bronze», mentionne le vétéran.

«Cette année, au lieu d’y aller à trois lignes comme les dernières années, nous allons nous rendre au tournoi avec quatre trios. Ça devrait nous aider. Nous manquions de jus une fois dans la ronde des médailles. C’est certain que tout le monde va devoir sacrifier un peu de son temps de jeu à quatre trios, mais nous devrions cette fois-ci être en mesure d’offrir notre maximum pour la ronde des médailles», ajoute Jeff Plourde.

En demi-finale à Témiscouata, les Lobster Fishermen ont eu raison du Construction Unic de Cabano par la marque de 5 à 0. Lors de la ronde préliminaire, les représentants des Maritimes l’ont emporté 2 à 1 en prolongation contre le Construction Unic, ainsi que 3 à 1 face à Sayebec.

Toujours dans la division mixte, les Lumberjacks de Néguac ont pour leur part encaissé trois revers en autant de rencontres.

Dans la division féminine senior, les Lumberjacks de Néguac ont complété leur tournoi avec un dossier d’une victoire et deux défaites. Du côté des hommes, le Timber Mart de Néguac a subi le revers dans chacune de ses trois parties.

Dans la division féminine U-17, le Blizzard de Néguac a complété son tournoi sur la deuxième marche du podium grâce à un dossier de deux victoires et deux défaites.

Enfin, dans la division masculine U-15, le Lightning de Néguac a terminé son week-end avec une médaille de bronze grâce à une fiche d’un gain contre deux revers.