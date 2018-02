Samuel Paquet: «Montrer aux jeunes à quel point c’est plaisant de jouer au hockey»

Malgré les rides qui trahissent de plus en plus son âge et le fait qu’il ne soit plus aussi fringant que jadis, Samuel Paquet est toujours habité par une grande passion envers notre sport national. À n’en point douter, celui qui n’est qu’à quelques mois de franchir le cap de la quarantaine a encore beaucoup à offrir à une équipe de hockey.

Paquet est de ceux qui croient qu’un vétéran en fin de carrière a le devoir de transmettre ses connaissances aux plus jeunes.

Et c’est ce qu’il s’évertue à faire auprès des jeunes jambes des Marchands de Shippagan, sans toutefois chercher à s’imposer comme une figure paternelle. Il préfère plutôt partager son savoir en prêchant par l’exemple.

«Je tente de jouer du mieux que je peux afin de montrer aux jeunes à quel point c’est plaisant de jouer au hockey. J’aime toujours autant être avec les gars dans une équipe. J’ai du fun avec les jeunes, même si la dynamique est aujourd’hui différente en raison de mon âge», affirme l’ancien attaquant des Saguenéens de Chicoutimi et des Screaming Eagles du Cap-Breton.

Parmi les leçons de vie que Paquet tente d’enseigner, il y a le contrôle en soi sur la patinoire.

«Ce n’est jamais facile de contrôler tes émotions. Moi, ça m’a pris des années pour comprendre. Plus jeune, j’étais une boule de nerf. Une simple punition me faisait parfois perdre la carte. C’est pourtant tellement important de garder son calme», dit-il.

«J’ai depuis compris que le mieux c’est d’accepter la décision d’un arbitre sans rouspéter et de garder sa concentration. Parce que sinon, c’est comme si tu te battais toi-même. Ça finit par t’épuiser quand tu perds ton calme. En fait, ça épuise aussi les autres joueurs juste à te regarder aller», explique-t-il.

«Cela dit, ça reste le travail de tous les gars de prêcher par l’exemple. Même les vétérans peuvent apprendre des plus jeunes», souligne-t-il.

Les Marchands, qui ont nivelé leur série demi-finale contre les Acadiens du Grand Caraquet grâce à une victoire de 3 à 1, mercredi, au Centre Rhéal-Cormier, abordent le troisième match avec confiance. Mais pas au point de se croire supérieur à leurs rivaux, estime Paquet.

«Il faut respecter les Acadiens. Ce sont eux les champions en titre. Ce sont eux la machine de la ligue. Nous, nous sommes les négligés et j’aime que ce soit comme ça. Dans le premier match, même si nous avons bien joué, il nous manquait deux morceaux importants en André-Oliva Roussel et Samuel DeGrâce. Ç’a paru qu’ils étaient là mercredi», révèle le numéro 26 des Marchands.

«Les Acadiens ont beaucoup de talent à l’attaque et surtout énormément de vitesse. Ils sont beaux à voir aller et c’est important de les empêcher d’entrer dans notre territoire à pleine vitesse. Nous avons aussi plusieurs jeunes dans notre équipe, mais ils ne sont pas aussi talentueux que ceux de Caraquet. Par contre, ils ont du cœur et ils ont compris quel était leur rôle dans l’équipe. Iil est important de jouer en équipe. Ce n’est pas donné à tout le monde de faire. Mais quand ça arrive, quand tous les gars acceptent le rôle, ça finit par faire la différence. Ça prend un effort collectif», ajoute-t-il.

Caraquet devra se «salir les mains»

Du côté des Acadiens du Grand Caraquet, Francis Thériault est d’avis que lui et ses coéquipiers devront se montrer nettement plus affamés pour cette troisième partie qui débutera sur le coup de 20h au Colisée Léopold-Foulem.

«Pour gagner dans les séries, il ne faut pas que tu aies peur de te salir les mains. C’est ce que nous n’avons pas fait mercredi à Shippagan. Nous n’avons pas assez provoqué de chances de marquer. Il va nous falloir mettre plus de trafic devant leur gardien (Guillaume Chiasson)», mentionne Thériault.

«Remarque qu’il n’y a personne dans l’équipe qui croyait remporter la série en quatre matchs. Les Marchands ont une excellente formation avec plusieurs bons vétérans dans les deux premiers trios. Ce n’est pas plaisant de jouer contre ces deux trios», dit-il.

«Vendredi, il faut commencer le match avec force et leur enlever le moindre espoir. Il est hors de question de s’en retourner au Centre Rhéal-Cormier, dimanche, en tirant de l’arrière dans la série», indique le jeune attaquant des Acadiens.

Dans l’autre série, les Alpines de Tracadie accueilleront les Ice Dogs de Néguac pour le troisième match de leur série, dimanche, au Complexe S.-A.-Dionne. Les deux équipes s’affrontaient à Néguac, jeudi soir, au moment de mettre sous presse. Les Alpines ont remporté le premier duel 7 à 1.