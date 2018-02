Le Titan rebondit devant ses anciennes gloires

Plutôt tranquille depuis le début du mois de février, Antoine Morand s’est payé un petit festin de quatre points dans une victoire décisive de 4 à 0 sur les Voltigeurs de Drummondville, vendredi soir, devant 2714 spectateurs au Centre régional K.-C.-Irving.

Une soirée d’autant plus spéciale que quatre anciennes vedettes de l’équipe, Marc Bouchard, Charline Labonté, Jules-Edy Laraque et Éric Bétournay, ont été honorées avant le match dans le cadre de la quatrième et dernière Soirée Hommage. Les quatre ont eu droit à des applaudissements chaleureux et bien sentis. Même que Jules-Edy a eu droit au traditionnel «Edy! Edy! Edy!».

Le Titan (35-15-9, 79 pts) consolide du même coup son avance au quatrième rang du classement général devant ces mêmes Voltigeurs (36-18-3, 75 pts), qui n’ont pas savouré la victoire au cours de leurs cinq derniers duels.

Evan Fitzpatrick a également été solide devant sa cage en bloquant les 24 rondelles dirigées vers lui. Il s’agissait d’un premier jeu blanc pour le grand numéro 31, son cinquième en carrière.

Outre Morand (20e), Jordan Maher (18e), également auteur d’une mention d’aide, Ethan Crossman (18e) et Liam Murphy (15e) ont trouvé le fond du filet.

À l’autre bout, Olivier Rodrigue a d’abord cédé trois fois sur seulement huit tirs. Venu en relève, le Néo-Brunswickois Daniel Moody a fait beaucoup mieux en allouant seulement un but devant 12 lancers.

Le Titan reprendra l’action mardi soir au EastLink Center de Charlottetown pour se mesurer à leur bête noire les Islanders.