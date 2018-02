Les Aigles Bleues éliminées

Un but de Sarah Bujold, à 44 secondes de la période de prolongation, a brisé une égalité de 1 à 1 pour donner une victoire de 2 à 1 aux X-Women de St. Francis Xavier University (2-0) et ainsi éliminer les Aigles Bleues de l’Université de Moncton (0-2) dans la deuxième partie de la série demi-finale 2 de 3 de hockey féminin de Sport universitaire de l’Atlantique, samedi soir à l’aréna J.-Louis-Lévesque devant plus de 350 spectateurs.

Katryne Villeneuve (Brittany Poitras, Marie-Pier Corriveau) a ouvert la marque en avantage numérique sur une échappée, à 43 secondes du début de la première période. Nicole Halladay a toutefois égalisé la marque trois minutes plus tard pour les X-Women.

Aucun but n’a été marqué en deuxième ni en troisième périodes, mettant ainsi la table pour la prolongation.

Gabrielle Forget a fait face à 34 lancers dans la défaite, dont 15 en deuxième période.

«C’était un match serré. Gabrielle (Forget) est sortie forte», a indiqué l’entraineur du Bleu et Or, Denis Ross.

«On a connu quelques lacunes, mais en général, on a perdu contre une équipe meilleure que nous. Pour les filles qui ont terminé leur carrière, je leur ai dit de ne pas regarder la partie d’aujourd’hui, mais les années qu’elles ont jouées. Pour celles qui restent, c’est un apprentissage. On recommence en octobre.»

Denis Ross a vu de bonnes choses au sein de sa formation cette saison.

«La saison a été mieux que celle de l’an dernier. Je m’attendais à marquer plus de buts et c’était notre lacune, a-t-il précisé. On a mis du temps avant de bien jouer ensemble et trouver notre vitesse de croisière. On a échappé des parties contre des équipes moins fortes que nous.»

Il a confirmé qu’il ne reviendra pas à la barre des Aigles la saison prochaine.

«C’était ma dernière partie comme entraineur-chef. Je ne regarde pas la dernière partie, mais mes onze années à la barre des Aigles Bleues. J’ai donné le meilleur de moi-même. J’aurais aimé qu’on puisse retourner à Antigonish, mais ce ne sera pas le cas. Je vais continuer à évaluer des joueuses dans la prochaine année.»

Il s’agissait de la dernière saison de la gardienne Gabrielle Forget.

«J’ai de beaux souvenirs de mes cinq saisons, de tous les gens que j’ai rencontrés ici. Cela va me manquer. On a eu une bonne saison et c’était un plaisir de jouer. On est parti du bas et on a monté avec du beau travail.»

Marie-Pier Corriveau a également disputé son dernier match universitaire.

«On prend cela dure de perdre. C’était proche, cela fait mal, on voulait la troisième partie. Ce qui fait le plus mal, c’était ma dernière partie. J’ai cependant connu quatre belles années avec les Aigles.»