Antoine Morand montre à quel point il peut être un joueur dominant

Quand Antoine Morand joue comme il l’a fait contre les Voltigeurs de Drummondville, vendredi, ça en fait un joueur spécial. Les partisans ont eu l’occasion de revoir le numéro 88 qui a fait en sorte que les Ducks d’Anaheim ont décidé de le réclamer en deuxième ronde, en juin dernier, lors du repêchage annuel.

Il a participé aux quatre buts des siens dans une victoire décisive de 4 à 0.

D’ailleurs, son puissant et précis tir des poignets à mi-chemin du premier vingt, qui n’a donné aucune chance au jeune Olivier Rodrigue, a provoqué une réaction du public qui n’était pas sans rappeler les belles années du Centre régional K.-C.-Irving.

Il y avait de la rage dans ce lancer. Et son langage du corps ne trompait personne. À l’évidence, Morand venait de se libérer d’une tonne de pression. Ce but, son 20e de la campagne, était son premier après une disette de six rencontres. Six matchs au cours desquels il a été limité à trois petites passes.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas marqué, affirme le sympathique attaquant. Je suis avant tout un fabricant de jeu, mais je me dois de mettre plus de lancers au but. Depuis quelques parties, je joue de mieux en mieux. Je crois être redevenu le joueur dominant que j’étais.»

«La saison est longue et c’est certain qu’on a des bonnes et des moins bonnes séquences. Mais là, c’est certain que trouver le fond du filet après une disette ça fait du bien», mentionne-t-il.

Morand ne cache pas que les cérémonies d’avant-match et l’ambiance endiablée grâce aux jeunes partisans qui n’ont cessé d’encourager les joueurs a donné des ailes à l’équipe.

«Ç’a fait une énorme différence, dit-il. C’est la partie avec le plus d’ambiance que j’ai jouée depuis que je suis à Bathurst. Je regardais les vidéos avant le match et j’en avais des frissons. Nous voulons revivre cela cette saison», mentionne Morand.

Le Titan (35-15-9, 79 pts) reprend l’action mardi soir en rendant visite aux coriaces Islanders de Charlottetown (33-21-5, 71 pts). Bien que les hommes de Mario Pouliot ont remporté le dernier duel la veille du Jour de l’An, les Islanders n’en sont pas moins leur bête noire puisqu’ils ont remporté les cinq premières rencontres cette saison.

Il faut dire que le gardien Matthew Welsh a le don de sortir de grands matchs face au Titan.

«Les Islanders sont une équipe de travaillants. Leurs joueurs donnent tout ce qu’ils ont chaque soir. Nous devrons donc être prêts. Avec le classement qui est serré, chaque match d’ici les séries va être crucial», confie Antoine Morand.