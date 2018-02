Hockey: le N.-B. aura une bonne équipe aux Jeux du Canada

S’il est encore beaucoup trop tôt pour parier sur un top 5, voire un podium, pour l’équipe masculine de hockey qui représentera le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’hiver du Canada de 2019 à Red Deer, en Alberta, on peut toutefois déjà dire que ça regarde bien.

Avec un quatuor offensif composé de Peter Reynolds, de l’école privée Shattuck Saint-Mary’s, Cole Huckins, du Collège Stanstead, Dominic LeBlanc, des Flyers de Dieppe, et Drew Elliott, des Vito’s de Saint-Jean, Équipe Nouveau-Brunswick pourra compter sur quatre joueurs qui sont déjà considérés comme de potentiels choix de première ronde en vue du repêchage de la LHJMQ en juin 2019.

L’entraîneur-chef Joshua Hepditch et ses adjoints Philip Richer et Brad Good auront une bonne idée des forces en présence les 14 et 15 avril, alors qu’environ 80 hockeyeurs nés en 2003 sont attendus au camp d’identification qui aura lieu au Centre Aitken de Fredericton.

«Nous aurons une bonne équipe, affirme Hepditch, qui occupe également le poste d’entraîneur adjoint chez les Wildcats de Moncton. Bien sûr, le travail sera un peu plus compliqué du fait que plusieurs joueurs évoluent à l’extérieur de la province, mais nous aurons quand même plusieurs autres occasions pendant l’année pour regrouper les gars.»

Ces regroupements dont fait mention Hepditch sont le camp de développement prévu du 2 au 6 août, toujours à Fredericton, où de 34 à 44 joueurs seront invités, et un autre camp en marge du tournoi Monctonian en septembre ou octobre, qui devrait réunir les 25 derniers candidats. La sélection finale sera toutefois effectuée après le tournoi.

Les 22 joueurs qui feront partie de l’équipe participeront finalement à un camp pendant la période des Fêtes.

«C’est difficile en ce moment de dire à quoi pourrait ressembler l’équipe parce que tous ces jeunes sont actuellement en pleine période de développement. À cet âge, plein de choses peuvent changer en un an. Nous nous attendons quand même d’avoir un club bien balancée.

Le plan est de sélectionner les joueurs qui va nous permettre de compétitionner contre des provinces comme le Québec et l’Ontario», révèle Hepditch.

«Bien sûr, tout ça est excitant, mais ça demeure un long processus. Un processus qui s’annonce amusant», ajoute l’homme de hockey âgé de 33 ans.

Parmi les autres joueurs qui ont de bonnes chances de se tailler un poste avec l’équipe provinciale qui sera à Red Deer du 15 février au 3 mars, notons Alexis Daniel, du Collège Stanstead, Evan Nause, des Gladiators de la Newbridge Academy, Jake Parker, de l’école privée de l’Ontario Hockey Academy, David Doucet, des Hounds de l’école Notre-Dame en Saskatchewan, Yanic Duplessis, Alex Cormier et Nicholas Sheehan, des Hawks de Moncton, Carter McCluskey et MacLaren Dick, des Kings de Kennebecasis Valley, Connor LeBlanc, des Blues de Fredericton, et Jack Dickie, des Sea Dogs de Saint-Jean.