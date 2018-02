Les Ironmen de Chatham signent un colosse californien

Les Ironmen de Chatham ne sont pas peu fiers de leur nouvelle acquisition, le lanceur Jason Jarvis, à titre de joueur importé pour la saison 2018. Le Californien âgé de 30 ans, qui fait 6 pieds 2 pouces et 195 livres, viendra compenser la perte d’Alex Person qui occupait le même poste l’an dernier.

Jarvis, qui a joué son baseball universitaire avec l’Université de l’Arizona, l’alma mater d’anciennes vedettes du baseball tels que Barry Bonds, Reggie Jackson, Rick Monday, Bill Buckner, Brett Butler, Dustin Pedroia, Hubie Brooks, Jim Palmer, Floyd Bannister et J.R. Richard, vient s’ajouter à un personnel de partants qui comprend aussi l’excellent Jean-François Neveu, ainsi que Gary Ryder et Ronnie Dickson.

Choix de 23e ronde en 2008 par les Giants de San Francisco, Jarvis a promené son baluchon un peu partout dans les circuits professionnels mineurs américains, de même qu’en Australie et en République tchèque.

En 2015, Jarvis a remporté huit de ses 10 décisions avec les Bandits de Brisbane, en première division de la Ligue australienne. Il avait aussi maintenu une moyenne de points mérités de 3,61 tout en retirant 69 frappeurs sur des prises en 89 manches de travail.

En 2016, il a évolué dans le circuit européen avec la formation de Draci Brno en République tchèque. En 52 manches, il a gagné six de ses sept décisions en plus de maintenant une moyenne de points mérités de 3,46. Il a de plus liquidé 66 frappeurs au bâton. Il s’était également illustré à l’attaque en affichant une moyenne de ,271 en saison, en plus de frapper deux longues balles dans le match ultime de championnat.

La même année a plus été choisi le joueur par excellence de la formation International Stars lors de la semaine de baseball présentée à Prague. Il y avait même remporté le derby de circuits.

La saison dernière, Jarvis a évolué avec les Bees de New Britain dans la Ligue de l’Atlantique.

En 2017, les Ironmen ont remporté le championnat de la saison régulière grâce à un dossier de 19 victoires et 13 défaites. Ils ont toutefois été éliminés en demi-finale par les Fisher Cats de Moncton au terme d’une longue série de sept matchs.

Parmi les autres joueurs à surveiller cette saison dans le camp des Ironmen, notons le jeune Blake Gallagher, le puissant receveur Jeff Watkins, Cody Dickson, ainsi que les rapides Kris Keating et Orry Cook.

Gallagher pourrait toutefois rater le début de la campagne, le temps qu’il termine sa saison scolaire à Kansas City.

«Nous allons aussi avoir un nouveau lanceur, Shane Courtney, qui est originaire de Windsor, en Ontario, et qui est un bon ami de Jeff Watkins. Nous espérons qu’il pourra nous aider», révèle le directeur général Greg Morris.

«Nous nous attendons également à ce que Nick Leggatt continue de s’améliorer. Il a montré de belles choses la saison dernière», mentionne Morris.

Le camp d’entraînement des Ironmen prendra son envol ce dimanche au Golden Hawk Gym de Miramichi.

Les Ironmen entameront leur saison régulière pendant le long week-end de mai.