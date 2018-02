Même une grippe n’empêche pas Patty Blanchard de battre des records!

«Dans les petits pots, les meilleurs onguents», dit le proverbe. Dans le cas de Patty Blanchard, il faut plutôt dire: «Dans les petits mois, les meilleures prouesses».

La reine mère de l’athlétisme néo-brunswickois a manifestement apprivoisé le court mois de février. C’est le moins que l’on puisse dire puisqu’elle y a établi deux nouveaux records canadiens chez les athlètes de 60 à 64 ans.

Exactement trois semaines après avoir pulvérisé le record du 1500m en salle à Oromocto, la Dieppoise a cette fois-ci atomisé la marque du 15 km sur route à l’événement Gasparilla de Tampa, dans l’État de la Floride.

Samedi, Blanchard a franchi la distance en 1 heure, 5 minutes et 17 secondes pour battre l’ancien record de 1h07m31s, qui était la propriété de la Britanno-Colombienne Sandra Bastedo depuis avril 2005. Notons que la marque mondiale appartient à l’Américaine Kathryn Martin (1h01m25s).

Blanchard a donc retranché 2m14s à l’ancienne marque. Ça aurait été encore mieux si elle n’avait pas été aux prises avec une grippe qui l’indispose depuis déjà une dizaine de jours.

Et c’est sans oublier qu’un malentendu l’a empêché de prendre le départ en compagnie du groupe élite. Elle a donc entamé la course parmi la masse et ça lui a fait perdre quelques précieuses secondes.

Comme quoi il en faut beaucoup pour freiner la jeune sexagénaire.

«J’ai attrapé la grippe avant d’arriver en Floride et ça m’a empêché de m’entraîner dans la dernière semaine, confie-t-elle. Je n’étais pas inquiète. J’ai couru toute ma vie et je savais quoi faire. J’ai pris du repos et samedi matin je me sentais mieux. De toute façon, quand je suis concentrée, je suis capable de mettre ça (la grippe) de côté.»

«N’empêche que ç’a plutôt été lent au départ avec un tempo de 5m20s au premier kilomètre. Mon partenaire d’entraînement, Hans Laltoo était lui aussi malade et trop faible pour maintenant un meilleur rythme. J’ai donc décidé d’augmenter mon tempo et j’ai suivi Mike McNeill jusqu’au 12e kilomètre», mentionne-t-elle.

«À partir de là, comme Mike avait ralenti, je me suis retrouvée à suivre un lapin (coureur) fourni par les organisateurs. J’étais seule avec lui et il n’a pas arrêté de m’encourager. J’ai fait le dernier kilomètre en 4m14s», affirme-t-elle.

«J’étais complètement épuisée à mon arrivée. Honnêtement, sans la grippe, je crois que j’aurais pu retrancher une quarantaine de secondes de plus au record. Et puis, j’ai seulement appris après la course que mon temps de l’an dernier (1h05m50s) me qualifiait pour la section élite. Malheureusement, je ne le savais pas», raconte-t-elle.

À noter qu’une minute de silence a été observée avant la course pour les victimes de la fusillade du 14 février dernier à l’école de Parkland qui a fait 17 morts.

Par ailleurs, quelques autres rendez-vous importants attendent Patty Blanchard d’ici la fin de l’année. Dès le 3 mars, elle devrait en principe tenter de s’attaquer au record mondial du mile en salle que détient justement Kathryn Martin (5m47s25c) à l’occasion des Championnats de l’Atlantique qui seront présentés au CEPS Louis-J.-Robichaud de l’Université de Moncton.

«Je ne sais pas encore si je vais courir, dit-elle. Mais si je me sens bien, je devrais être là. Pour moi, le mile, c’est comme un sprint, et c’est difficile si je ne suis pas en pleine possession de mes moyens.»

Parmi les autres événements à son horaire, on retrouve les Championnats des maîtres des États-Unis qui se tiendront à Spokan, dans l’État de Washington (26 au 29 juillet), les Championnats canadiens d’athlétisme des maîtres, qui seront présentés à Surrey, en Colombie-Britannique (3 au 5 août), les Jeux du Canada des vétérans (55 ans et plus) qui auront lieu à Saint-Jean (22-23 août), ainsi que les Championnats mondiaux des maîtres qui prendront l’affiche à Malaga, en Espagne (4 au 16 septembre).

«J’en profite, je suis à la retraite. Il n’y a pas de stress. J’ai du temps pour courir et je peux même faire une sieste dans l’après-midi si je veux. Vraiment, c’est amusant la retraite», lance-t-elle en riant.

D’autres coureurs néo-brunswickois

Cinq autres coureurs du Nouveau-Brunswick ont pris part au 15km du Gasparilla, samedi.

Mike McNeil, de Grand-Barachois, a complété en 1h05m44s, alors que Hans Laltoo, de Moncton, a franchi la distance en 1h10m41s.

Marc Beaudoin (1h17m53s), de Dieppe, Scott Cooling (1h22m21s), de Dieppe, et Andrée Haché (2h12m38s), de Beresford, sont les autres.

Andrée Haché a également pris part à la course de 8km, dimanche. Elle a terminé en 1h24m10s. Mike McNeil et son épouse Jeanne McNeil étaient également de la course qu’ils ont couru respectivement en 35m15s et 57m00s.

Enfin, mentionnons que James Marshall, de Quispamsis, a participé au 5 km et qu’il a enregistré un chrono de 1h04m29s.