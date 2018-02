Aigles Bleues: l’ex-entraîneur Denis Ross peut dire mission accomplie

Pour la première fois depuis 11 ans, Denis Ross s’est levé lundi matin avec une journée pleine de possibilités devant lui. Pour la première fois, il n’avait pas à penser préparer son équipe pour le prochain match ou à organiser un entraînement. Il avait tout son temps. Et il n’a pas détesté du tout!

«C’est pas pire! C’est moins fatigant. Cela dit, je suis en plein dans le recrutement pour l’année prochaine. J’ai passé la journée de lundi au téléphone et à envoyer des courriels», rigole-t-il.

«J’ai les deux pieds dedans jusqu’au 30 avril. D’ici là, j’ai quelques visites à organiser et je dois faire le ménage de mon bureau. Je n’ai pas encore eu le temps de m’ennuyer.»

Le mois d’avril sera particulièrement chargé pour celui qui a été choisi entraîneur de l’année du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) en 2008-2009, en 2009-2010 ainsi qu’en 2013-2014.

«Il reste aussi toutes les rencontres avec les filles qu’on devra faire au cours des prochaines semaines. Après, il faut amorcer la préparation en vue du camp estival et du prochain camp d’entraînement. La grosse différence, c’est que lorsque le nouvel entraîneur sera nommé, je ne recevrai plus de courriel ou de textos pour me tenir au courant de ce qui se passe.»

Même s’il tire sa révérence comme entraîneur-chef de l’équipe féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton, Denis Ross va demeurer associé à l’organisation à titre de recruteur.

Une tâche qu’il prend très au sérieux.

«On a déjà identifié des filles pour 2019-2020 et il faut aller les évaluer. Il y a notamment un gros tournoi à Québec au mois de janvier», souligne-t-il.

L’ancien entraîneur affirme que c’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il quitte son poste.

«Oui, j’aurais aimé avoir une meilleure saison, mais on veut toujours avoir une meilleure saison. Même l’année qu’on a été au national en 2009 (l’U de M avait remporté le bronze), on aurait aimé être en finale. On aurait aimé battre Wilfrid-Laurier lors du premier match et avoir un chemin différent. Tout n’est jamais parfait», admet-il.

«Mais j’ai donné le meilleur de moi-même pendant ces 11 années. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de ce que j’ai fait. Je sais que je laisse quelque chose de bon à mon successeur.»

Denis Ross a réalisé les quatre grandes priorités qu’il s’était donné à son arrivée en poste, soit de faire reconnaître le programme du Bleu et Or à travers le pays, mettre sur pied une organisation solide, moderniser le vestiaire de l’équipe et créer un groupe d’anciennes.

Sur la glace, ses équipes ont toujours livré la marchandise, comme en témoigne son dossier global de 167-70-24.

Son groupe a joué sous la barre des ,500 une seule fois (en 2016-2017).

Quatre patineuses quittent le nid en même temps que lui, soit Gabrielle Forget, Brittany Poitras, Dominique Bérubé et Marie-Pier Corriveau.

Elles seront remplacées par les Franco-Ontariennes Mélika Florent, Cassandra Call, Émilie Lalancette et la Québécoise Isadora Quirion.

Le Bleu et Or a également dans sa mire l’arrière Dominique Cormier (Bouctouche), la fille de l’ancien joueur étoile des Aigles Bleus Mario Cormier.

Derrière le banc, c’est son adjoint depuis cinq saisons, Marc-André Côté, qui devrait logiquement lui succéder, même si rien n’est confirmé.

«Il a cinq ans d’expérience et il a une bonne tête de hockey. Je suis certain qu’il n’aura pas de problème avec les filles puisqu’elles le connaissent bien. Si c’est lui qui a le poste, c’est certain qu’il part une longueur d’avance», constate Denis Ross.