Les Aigles Bleus de 1989-1990 seront immortalisés

Dany Gauvin et Mathieu Belliveau -Archives: Collection de Robert Lagacé

De nouveaux athlètes et entraîneurs rejoindront les légendes sportives du Nouveau-Brunswick le 9 juin au Temple de la renommée. Parmi eux sera sacrée l’équipe de hockey universitaire des Aigles Bleus 1989-1990.

«Rendre hommage aux meilleurs d’entre nous et inspirer les autres», tel est le mot d’ordre du Temple de la renommée du Nouveau-Brunswick, qui célèbrera le 9 juin au Colisée de Moncton l’intronisation d’une nouvelle poignée de sportifs.

Le président du Temple de la renommée du Nouveau-Brunswick, Clem Tremblay, s’est dit fier de la nouvelle cuvée de sportifs.

«Tous les athlètes qui entreront au Temple sont des athlètes qui ont fait quelque chose de bien pour leur municipalité, leur ville, leur province, et on doit les reconnaître à un niveau plus haut. Cette année encore, les athlètes qui seront intronisés le 9 juin le méritent tous.»

Dans la promotion 2018 sera célébrée l’équipe des Aigles Bleus de l’année 1989-1990, déjà présente sur le Mur de la renommée sportive de Moncton depuis 2011.

L’équipe de hockey universitaire, entraînée alors par Len Doucet, avait brillé par ses performances et ses accomplissements. Vainqueurs de 16 de leurs 21 matchs en saison, les Aigles ont fait leur chemin jusqu’à la finale du championnat universitaire canadien, où ils ont vaincu les Golden Hawks de Wilfrid Laurier par la marque de 2 à 1.

Les joueurs ont de plus été sacrés champions de la couronne du hockey universitaire canadien en 1990, et deux d’entre eux, Danny Gauvin et Sylvain Lemay, ont été recruté au sein de l’équipe canadienne toute étoile de CISU.

Len Doucet, quant à lui, avait reçu le trophée commémoratif Père-George-Kehoe, célébrant l’entraîneur de l’année.

Au côté des Aigles Bleus, trois autres athlètes et deux entraîneurs feront leur entrée cette année au Temple de la renommée.

Le footballeur de Moncton Al Charuk, classé parmi les cinquante meilleurs joueurs de football de tous les temps par Sportsnet, compte parmi ces athlètes. Celui-ci, nominé pour le prix Schenley sacrant le meilleur joueur de la Ligue canadienne de football, a marqué à lui seul plus de 100 points au cours de la saison 1974.

Bill Phillips, décédé en 1900, fera également partie des sportifs intronisés. Originaire de Saint-Jean, il est le premier joueur de baseball du Nouveau-Brunswick à jouer dans la Ligue majeure de baseball en 1879 et à avoir frappé un coup de circuit en 1880. Il est également le premier Canadien à avoir réussi 1000 coups sûrs.

Sera également célébré l’athlète équestre Rob Stevenson, originaire de Fredericton. Parmi ses exploits, le cavalier a remporté la troisième place au Championnat nord-américain des jeunes cavaliers en 1989, et s’est qualifié pour les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone.

Le Temple de la Renommée verra entrer pour la première fois entre ses murs un ambassadeur du taekwondo, Maître Chung. Le détenteur d’une ceinture noire 9e dan a durablement changé le visage de l’art martial dans la région de Moncton en fondant l’institut Chung Won.

Enfin, l’entraîneur de hockey Bob Deap trouvera également sa place parmi les légendes du sport néo-brunswickois. L’homme originaire de Scotchtown a consacré plus de 45 ans de sa vie au sport, et a permis à l’équipe de l’école secondaire de Minto de remporter des championnats provinciaux de hockey A, AA et AAA, performance inégalée.