Un but qui a fait entrer Marc Bouchard dans la légende du Titan

Le 7 mai 1999, dans un Centre régional K.-C.-Irving rempli à craquer et dont la cacophonie doit s’entendre à des kilomètres à la ronde, les partisans de tous les âges, complètement survoltés, expriment leur joie en toute liberté après avoir vu leurs favoris remporter la Coupe du Président face aux Olympiques de Hull dans un septième et ultime match historique. Certains chantent, d’autres sautent et plusieurs pleurent. Toutefois, la quasi totalité applaudit. À tout rompre. Une manifestation de bonheur comme il en arrive peu dans l’histoire de n’importe laquelle communauté. Et le grand responsable de cette euphorie a pour nom Marc Bouchard.

Il faut dire que «Boutch», comme le surnommaient affectueusement ses coéquipiers, avait pris soin de préparer les partisans à un tel débordement puisque c’est également lui qui s’était occupé d’éliminer les Remparts de Québec en demi-finale, grâce à un but à la 65e seconde de la prolongation du sixième match, toujours à Bathurst.

Acquis des Saguenéens de Chicoutimi dans les derniers jours de décembre en compagnie de quatre autres joueurs (lire encadré), Bouchard n’aura donc eu besoin que d’un peu plus de quatre mois pour devenir ad vitam aeternam un héros local.

Son but vainqueur contre les Olympiques, alors dirigés par Claude Julien, est d’autant plus symbolique qu’il terminait du même coup sa carrière junior d’une 78e partie éliminatoire, un record qui tient toujours la route dans l’histoire de la LHMQ et qu’il partage avec un autre ancien de l’organisation, le défenseur Danny Groulx.

Et comme si ce n’était pas suffisant, c’est également pendant ces quatre mois et deux semaines qu’il a fait la rencontre de Mélissa Duclos, une ravissante jeune demoiselle de Petit-Rocher qui deviendra ensuite son épouse et la mère de ses trois enfants.

Qui peut se vanter d’avoir terminé sa carrière junior de plus belle façon?

Vendredi dernier, plus de 2700 spectateurs, ainsi les les joueurs, les entraîneurs et les employés de soutien du Titan et des Voltigeurs, ont applaudi avec chaleur Marc Bouchard et les trois autres hommagés, Charline Labonté, Jules-Edy Laraque et Éric Bétournay.

Bouchard, très ému par cette dose d’amour inconditionnel, a savouré chaque instant de sa soirée. Il a serré des centaines mains, signé des autographes à s’en faire mal aux doigts et discuter avec plusieurs partisans.

Un beau prélude, d’ailleurs, pour son anniversaire de naissance qui s’en vient à grand pas. Le 11 avril, il deviendra le premier quadragénaire parmi les 477 hockeyeurs (et hockeyeuse) à avoir porté les couleurs d’Acadie-Bathurst depuis le jour 1. Il devance le capitaine Martin Fillion de 14 jours à ce chapitre.

«Je remercie l’organisation d’avoir pensé à m’inviter. Ça me touche beaucoup. C’est le fun de revoir tous ces gens», a révélé Bouchard.

«Aujourd’hui, je suis en train de revivre les séries de 1999. Je revis le feeling d’arriver à l’aréna et tout l’engouement qui entoure un match. Bien sûr, j’ai vu d’autres parties junior par la suite. Mais aujourd’hui, ce sont mes souvenirs du printemps de 1999 qui me sont revenus. Je m’ennuie de cette période. Ç’a été les plus beaux moments de ma vie dans le hockey», raconte-t-il.

Marc Bouchard a complété sa carrière avec un total de 311 points (118-193), ce qui le place au 165e rang dans l’histoire du circuit. Quant à ses 331 parties en saison régulière, seulement 25 patineurs en ont disputé plus que lui, dont le meneur Éric Bétournay avec 352 rencontres.

La petite histoire d’une mégatransaction

De toutes les transactions qui ont marqué l’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst, celle qui aura fait couler le plus d’encre demeure sans aucun doute celle qui a permis à Léo-Guy Morrissette de sortir de Chicoutimi un trio de vedettes au complet (Ramzi Abid, Mathieu Benoit et Marc Bouchard), ainsi que deux défenseurs à caractère défensif (Jean-Sébastien Trudelle et Jérôme Dumont). Tout ce beau monde sans céder un seul joueur d’impact.

Un troc tellement décrié que le directeur général des Remparts Raymond Bolduc, qui était lui aussi intéressé au premier trio des Saguenéens, avait mentionné au quotidien Le Soleil: «Si je dis ce que je pense de cette transaction, je vais passer pour un frustré. Tout ce que je peux déclarer, c’est que Léo-Guy Morrissette est un hypnotiseur!»

N’étant pas en reste, Morrissette a de son côté répliqué dans La Presse: «Le Bon Dieu est avec nous!».

L’échange a été réalisé le 28 décembre 1998. Marc Bouchard s’en rappelle encore très bien.

«Ça n’allait pas très bien pour l’équipe à Chicoutimi. Il y avait plusieurs rumeurs de transaction et nous savions tous que les chances d’êtres échangés étaient réelles», dit-il.

«Par contre, nous étions bien loin de nous imaginer que nous serions tous échangés en même temps à la même équipe», souligne-t-il en riant.

«Ramzi et Mathieu étaient déjà mes compagnons de trio. En fait, nous étions tous les cinq des amis proches. Nous étions souvent ensemble même en dehors du hockey», confie-t-il.

Sur mon invitation, Bouchard se met alors à me raconter les grandes lignes de cette fameuse journée.

«Je me suis fait appeler de bonne heure le matin par la direction qui demandait à ce que je me rende à l’aréna. Comme nous n’avions pas d’entraînement de prévu, j’ai tout de suite pensé à un échange. J’ai appelé les gars et eux aussi m’ont dit qu’ils avaient été contacté.»

«Nous nous rendons donc à l’aréna et nous entrons l’un à tour de l’autre dans le bureau de la direction (Marc Tremblay). Pas longtemps après avoir quitté l’aréna, c’est le Titan qui nous contacte et nous ramassons rapidement nos affaires et nous voilà en route dans une auto en direction de Bathurst», mentionne Bouchard.

«Tout ça s’est passé très vite, lance-t-il. Tellement vite que sur le coup, nous ne nous sommes pas rendus compte de tout l’ampleur. Nous savions qu’il y avait de bons joueurs à Bathurst, mais nous n’avions pas eu le temps d’analyser tout ce qui nous arrivait. C’est seulement après notre premier entraînement avec le Titan que nous avons pu commencer à décanter tout ça. Ce n’est que là que nous avons vraiment réalisé que nous étions tous ici ensemble. Honnêtement, ça ressemblait un peu à un rêve», révèle celui qui a fièrement endossé le numéro 55 pendant son passage à Bathurst.

NDLR – Nous poursuivrons cette série d’entrevues avec les anciens du Titan honorés la semaine dernière avec Charline Labonté dans notre édition de vendredi.