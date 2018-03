Les Alpines de Tracadie surpris de dominer autant les Ice Dogs de Néguac

Les Alpines de Tracadie pourraient confirmer leur place en finale dès vendredi soir, au Sportplex de Néguac, alors qu’ils tenteront de compléter le balayage d’une série demi-finale qui, visiblement, s’est avérée jusqu’ici à sens unique.

Lors des trois premiers duels, les Alpines ont dominé les Ice Dogs 22-7 (7-1, 9-4, 6-2) au chapitre des buts marqués. C’est non seulement un écart impressionnant, mais surtout très humiliant pour une formation comme celle de Néguac qui compte pourtant sur plusieurs joueurs d’expérience.

Pour dire vrai, les joueurs des Alpines sont les premiers surpris de dominer autant les Ice Dogs.

«Nous n’avions aucune idée que nous allions gagner les trois premiers matchs avec ce genre de pointage, affirme Carl Devost. Par contre, si la différence est si grande, c’est en grande partie en raison de notre défensive qui a su réduire au silence les gros canons des Ice Dogs. Et c’est sans oublier Charles (Austin) qui encore fois a réalisé les gros arrêts pour nous aider à maintenant nos avances.»

Interrogé à ce sujet, le gardien des Alpines préfère pour sa part souligné le brio de ses défenseurs devant lui.

«C’est une surprise pour moi de voir à quel point nous avons dominé les Ice Dogs qui sont pourtant une machine à marquer des buts, indique Austin. Ce que j’aime de notre équipe, c’est que nous progressons dans notre jeu défensif. Ç’a particulièrement été le cas entre les matchs 2 et 3.»

«Dans la dernière partie, les gars ont réussi à fermer l’enclave pour limiter leurs chances. C’est quelque chose que nous avions négligé dans les deux premières rencontres. Et le fait que nous avons su capitaliser sur nos chances de marquer aide beaucoup. Il faudra juste continuer le travail vendredi soir», mentionne-t-il.

Le jeune Jesse Mallais croit cependant qu’il est encore trop tôt pour crier victoire. Il estime que les Ice Dogs n’ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.

«C’est pas encore terminé cette série, révèle-t-il. Néguac va tout donner et nous sommes mieux d’arriver prêts et bien concentrés. Nous avons encore beaucoup de choses à améliorer et à corriger dans notre jeu. Il faudra mettre l’emphase là-dessus vendredi soir.

«Avec la série des Marchands qui s’est terminée mercredi soir, il est important pour nous d’en finir le plus rapidement possible, souligne quant à lui Devost. Par contre, nous nous attendons à ce que les Ice Dogs donnent tout ce qu’ils ont devant leurs partisans. Il faut donc s’attendre à ce que le degré d’intensité soit pas mal élevé vendredi soir.»

«C’est clair que nous voulons en terminer vendredi, soutient Austin. Mais connaissant les Ice Dogs, ils vont sortir forts en première période comme ils l’ont fait dans les deux dernières parties. Il faudra être prêt à calmer la tempête. La quatrième victoire d’une série est la plus difficile à gagner.»

Par ailleurs, Charles Austin n’a pu s’empêcher de souligner la surprenante élimination en cinq matchs des Acadiens de Caraquet devant les Marchands de Shippagan.

«C’est une méchante surprise, hein? J’avais prédit que les Acadiens allaient gagner en six parties. Aujourd’hui, je regarde ça et je me dis que les Rameurs de la baie des Chaleurs n’étaient pas si loin (de la finale) que ça finalement», mentionne Austin.

Rappelons que les Rameurs ont été éliminés dans le cinquième et dernier match d’une série quart de finale chaudement disputée avec les Marchands.

Les Marchands l’ont emporté 3 à 2 contre les champions en titre, mercredi, au Colisée Léopold-Foulem. Une poussée de trois buts au dernier tiers a procuré la victoire. C’est par ailleurs un filet de Samuel DeGrâce en fin de troisième qui aura fait la différence. Pierre-Paul Roussel et Frédérik Jones ont été les autres marqueurs. Du côté des Acadiens, Brian Gionet et Frédérick Landry ont assuré la riposte.