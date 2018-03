Charline Labonté: des débuts inoubliables avec Acadie-Bathurst

Au cours des 20 dernières années, seulement deux représentants de la LHJMQ sont parvenus à enflammer de façon démesurée les médias écrits et électroniques à leurs premiers pas dans le circuit. Sidney Crosby est bien entendu l’un deux. En 2003, son arrivée a catapulté l’Océanic de Rimouski parmi les équipes sportives les plus populaires sur la planète. Mais quatre ans avant Sid The Kid, il y a eu aussi Charline Labonté.

La «Charliemanie» a débuté dès le repêchage du 5 juin 1999 à Québec, plus précisément au PEPS de l’Université Laval.

Léo-Guy Morrissette, qui avait promis d’ébranler le monde du hockey quelques jours avant cet encan, a fait patienter tout le monde jusqu’à la 11e ronde en sélectionnant la jeune gardienne au 174e rang.

Bien entendu, au départ, tous s’entendaient pour dire qu’il s’agissait d’un coup de marketing du coloré propriétaire du Titan d’Acadie-Bathurst. Surtout que ce genre de truc était en plein son genre.

Sauf que c’était sans compter la volonté de ce petit bout de femme qui n’était alors âgée que de 16 ans.

Charline Labonté s’est non seulement bien comportée pendant le camp d’entraînement, mais elle s’est méritée le poste d’adjoint au portier numéro un Frédéric Cloutier.

L’engouement suscité par Labonté atteindra son paroxysme dès son premier voyage en sol québécois avec son équipe. Le 23 septembre, le Titan arrive à Drummondville et c’est la cohue dès la sortie des joueurs de l’autobus au Centre Marcel-Dionne. Les caméras de plusieurs réseaux de télévision sont là, sans compter les scribes des médias écrits et de la radio, en plus des nombreux curieux.

Labonté effectuera ses débuts hautement médiatisés ce soir-là en aidant son équipe à l’emporter 7 à 4 devant les Voltigeurs. Ramzi Abid (4-2) et Alexander Matieroukhine (1-5) lui donneront un sérieux coup de main en amassant chacun six points dans la rencontre.

Même en dépit des exploits de ses deux coéquipiers, c’est Charline que les journalistes voulaient en entrevue après la partie.

La lune de miel s’est poursuivie dès son retour au Centre régional K.-C.-Irving, où elle signe deux autres victoires consécutives, cette fois-ci contre l’Océanic (5 à 3) et face aux Huskies de Rouyn-Noranda (5 à 1), où elle obtient d’ailleurs la première étoile de la rencontre. Les deux parties ont été disputées devant plus de 3300 spectateurs.

Si la «Charliemanie» s’est ensuite estompée, jusqu’à ce qu’un certain Adam Russo lui rafle son poste au début de la saison suivante, il n’en demeure pas moins qu’elle a, plus que n’importe laquelle recrue âgée de 16 ans dans l’histoire du Titan, eu un avant-goût de à quoi pouvait ressembler le quotidien d’une vedette internationale.

Aussitôt son aventure avec le Titan terminée, celle avec l’équipe nationale s’est entamée peu de temps après. Et quel périple ce fut. Quadruple médaillée d’or olympique et triple championne du monde, sans oublier une multitude d’autres exploits aux niveaux universitaires et professionnels.

C’est un peu tout ça que le public du Centre régional K.-C.-Irving a applaudi, vendredi, avant le match contre les Voltigeurs. Comme les trois autres hommagés (Marc Bouchard, Jules-Edy Laraque et Éric Bétournay), elle a apprécié chaque instant de son retour à Bathurst.

«J’étais tellement jeune à mes débuts, affirme-t-elle. C’était fou. En même temps, c’est vrai que ma première victoire a été quelque chose de très spécial. Je me souviens très bien du match. Nous avions gagné 7 à 4 et Ramzi avait marqué trois ou quatre buts.»

«Les gars voulaient tellement m’aider à aller chercher cette première victoire. Et moi, je voulais aussi démontrer que je n’étais pas seulement là parce que j’étais une fille ou un coup de marketing. Je voulais prouver que j’étais également capable de me débrouiller avec les garçons», raconte-t-elle.

«Cela dit, ce qui m’a marqué le plus lors de mon arrivée à Bathurst en 1999, ce n’est même pas le côté hockey. C’est plutôt la communauté. J’avais tellement trouvé les gens accueillants et chaleureux. Je n’étais pourtant que la petite fille de Boisbriand qui arrivait de nulle part. Et là, tout d’un coup, je me faisais reconnaître dans un restaurant à Bathurst et on m’avait demandé de signer des autographes. À l’époque, ça n’avait rien de naturel pour moi», confie-t-elle.

«Vraiment, ma première année à Bathurst a été exceptionnelle. Je n’aurais pas pu demander mieux. C’est pourquoi j’avais si hâte de revenir ici», ajoute celle qui dit avoir aussi un bon souvenir du fameux match de huit buts et deux passes de Mathieu Benoit.

Si Manon Rhéaume (1991, Draveurs de Trois-Rivières) et Charline Labonté sont les deux seules femmes à avoir vu de l’action dans au moins un match de la LHJMQ, Labonté est aussi l’une des deux seules femmes à avoir été repêchés. L’autre étant Jenny Lavigne, en 1992, par l’Océanic.

De la patinoire… à la cuisine!

Charline Labonté a beau posséder un bac en éducation physique et une maîtrise en psychologie sportive, c’est plutôt vers la cuisine que s’est fixée la jeune femme après avoir pris sa retraite du hockey en septembre dernier.

Vous avez bien lu, cette psychologie sportive (ou éducatrice) en devenir a plutôt troqué les jambières pour un tablier et une toque de chef.

«Exactement! Ça sort d’où ça, hein?», questionne-t-elle en éclatant de rire.

«Non, sérieusement, je m’étais bien préparée pour ma retraite avec un bac et une maîtrise. Je voulais un solide plan B. Par contre, la cuisine a toujours été une passion», confie-t-elle.

«Alors quand est venue le moment de décider vraiment ce que je voulais faire de ma vie après le hockey, j’ai décidé de m’appuyer sur l’une de mes grandes passions. D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours adoré cuisiner. J’ai donc décidé de me lancer là-dedans. J’ai suivi un cours d’un an (École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal) et je travaille depuis», révèle l’ancienne numéro 54 du Titan.

Elle bosse depuis septembre pour Les Demoiselles, un service traiteur du quartier Rosemont. À long terme, elle souhaite ouvrir son propre café. Ça viendra.

Et le hockey dans tout ça? Même si elle admet n’avoir pas mis ses jambières depuis belle lurette, elle avoue avec un large sourire s’en ennuyer un brin.

«En fait, je ne m’ennuie pas nécessairement de jouer, même si ça va sûrement revenir un jour. Là, j’avais surtout besoin de passer à autre chose. Ce que je m’ennuie le plus c’est de la camaraderie avec les filles», dit-elle.

«J’ai regardé les Olympiques. C’était même la première fois que je le faisais depuis les Jeux de 1998 puisque j’ai participé aux quatre éditions suivantes. J’ai trouvé ça dur de regarder. D’accord, j’étais prête à prendre ma retraite. Mais en même temps, j’y ai vécu tellement de moments incroyables. C’est très difficile d’expliquer ce que tu vies aux Olympiques en tant qu’athlète. Et moi, d’avoir eu la chance de gagner quatre médailles d’or, je peux difficilement demander mieux», souligne Charline Labonté.