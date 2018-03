Deux rayons de soleil dans une saison difficile pour le Moose du Nord

Éprouvé par le départ de leur meilleur joueur Mathieu Blanchard, qui s’est joint au Blizzard d’Edmundston dans le junior A, ainsi que les blessures à des joueurs-clés, le Moose du Nord n’a pas connu la saison espérée dans le circuit midget AAA. C’est pourquoi les sélections du gardien Isaak Pelletier et du défenseur Frédérick Castonguay dans les équipes d’étoiles ont eu l’effet d’un baume sur le cœur des dirigeants de l’équipe.

Pelletier, un produit de Saint-Quentin, et Castonguay, originaire d’Atholville, ont été choisis respectivement dans les première et deuxième formations d’étoiles de la ligue.

À noter qu’au niveau junior, les droits de ces deux joueurs du Restigouche appartiennent aux Tigres de Campbellton.

«Nous sommes très contents, affirme le directeur général du Moose Hollis Chamberlain. Au début de la saison, nous avions le sentiment d’avoir l’un des meilleurs gardiens de la ligue en Isaak et cette sélection vient nous confirmer ce que l’on croyait.»

«Et pour ce qui est de Frédérick, nous savions dès le départ qu’il serait le leader du club en défensive. Nous sommes d’ailleurs surpris que ce gars-là n’ait pas encore été approché par une équipe de la LHJMQ», mentionne Chamberlain.

«Bien sûr, c’est difficile de se prononcer, mais d’après nous ces deux jeunes devraient avoir une belle carrière junior A avec les Tigres de Campbellton», ajoute-t-il.

C’est cependant l’attaquant Caleb Kean, des Vito’s de Saint-Jean, qui est le joueur le plus célébré de la dernière campagne. Outre le trophée remis au champion pointeur (27-34=61), Kean a aussi mis la main sur le trophée du meilleur fabriquant de jeu et du joueur le plus gentilhomme. Sans oublier, bien sûr, sa sélection au sein de la première équipe d’étoiles.

Le défenseur des Flyers de Moncton Lukas Cormier, que plusieurs recruteurs voient parmi les premiers joueurs repêchés au prochain encan de la LHJMQ, en est un autre qui a reçu un bel honneur en obtenant le trophée de la meilleure recrue de l’année. Cormier, qui a complété la saison avec 43 points (15-28), a aussi été nommé au sein de la première équipe d’étoiles. Les droits de Kean dans le junior appartiennent aux Remparts de Québec (LHJMQ) et au Blizzard d’Edmundston (MHL).

Le trophée Luc-Bourdon remis au meilleur défenseur a toutefois été remis à Clark Webster, du Wild de Kensington. Webster, dont les droits dans le junior appartiennent aux Wildcats de Moncton (LHJMQ) et aux Western Capitals de Summerside (MHL), s’est aussi taillé une place dans la première équipe d’étoiles.

Les attaquants Nick Hood, des Caps de Fredericton, et Frank Fortin, du Wild de Kensington, complètent la première équipe d’étoiles.

Dans la deuxième équipe, outre Castonguay, on retrouve les avants Evan Gallant, du Wild, Yannic Bastarache, des Flyers, et Connor MacGregor, du Pride de Charlottetown, ainsi que l’arrière Sam Dow, des Caps, et le gardien Daniel Thompson, des Flyers. Ce dernier a de plus partagé le trophée du meilleur duo de gardiens de la ligue avec son coéquipier Brandon McKenna.

Mentionnons enfin que Luke Beck, du Pride, a été choisi l’entraîneur de l’année.

Les séries éliminatoires sont par ailleurs entamées dans la Ligue midget AAA. Si les Flyers ont pris les devants 1-0 dans leur série contre les Caps, l’autre face à face opposera les Vito’s au Moose à compter de vendredi (20h) au Qplex de la Ville portuaire. Les deux mêmes formations se retrouveront samedi (17h) au même endroit. La série 4 de 7 se poursuivra ensuite au Centre régional K.-C.-Irving, lundi (18h20) et mercredi (19h30).