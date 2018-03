Mika Cyr, le roi des malchanceux

Mika Cyr est le roi des malchanceux. Chaque fois que les choses vont bien pour lui, une vilaine blessure vient toujours le stopper net. L’Acadien va-t-il devoir patiner avec des pattes de lapin dans ses poches et un fer à cheval dans ses patins?

Le numéro 24 des Wildcats connaissait une excellente saison entre Jeremy McKenna et Jacob Pelletier.

Mais le 10 février, tout s’est effondré.

Une solide mise en échec d’un joueur des Screaming Eagles du Cap-Breton lui a fracturé la clavicule.

L’athlète âgé de 18 ans doit aujourd’hui regarder la réalité en face: sa saison pourrait bien être terminée.

«Je vais être honnête avec toi, je n’ai aucune idée si je vais pouvoir revenir ou non», constate-t-il d’une voix presque éteinte.

«Je peux juste y aller une journée à la fois. J’aimerais bien te dire dans combien de temps je serai guéri, mais je n’ai vraiment aucune idée. Le docteur m’a juste dit de me reposer de bien manger, et de revenir seulement lorsque je serai prêt à jouer.»

Cette blessure ne pouvait survenir à un pire moment puisque le joueur de 5 pieds 9 pouces et de 175 livres est éligible au repêchage de la LNH au mois de juin.

«Je ne l’ai pas vu venir et je n’ai eu aucune chance de me protéger. Le défenseur était dans mon angle mort et c’est le joueur d’avant qui revenait qui est venu me frapper. J’allais pour esquiver la mise en échec du défenseur, mais c’est l’autre qui m’a frappé. Ça a cogné solide», raconte-t-il.

Dès l’impact, Mika Cyr a réalisé que son match était terminé.

«Je l’ai su tout de suite. Je ne suis pas resté sur la glace, ce n’est pas mon genre. Je me suis levé, j’ai été au banc et j’ai dit au soigneur (Graham Black) que c’était cassé. Quand tu te brises un os, tu le sais tout de suite.»

Il s’agit de sa deuxième blessure grave de la saison, lui qui a subi une fracture à une cheville avant les Fêtes.

Le patineur originaire de Sainte-Anne-de-Madawaska n’aura disputé que 44 rencontres en 2017-2018 (21-19=40).

«C’est plus difficile que les autres blessures que j’ai eues, surtout à ce temps-ci de la saison. Mais je vais toujours demeurer positif à l’aréna et autour de mes coéquipiers. Je veux leur apporter cette énergie positive et les encourager», affirme-t-il.

«C’est difficile à vivre, mais c’est la vie. Je n’ai aucune idée pourquoi c’est toujours moi qui suis malchanceux avec les maudites blessures. Mais je me dis que tout arrive pour une raison.»

Cyr est assuré de rater au moins le début des séries, fort probablement plus puisqu’il a toujours le bras dans une écharpe.

«Je sais à quoi m’attendre en terme de réhabilitation. Je sais ce que j’ai à faire à l’entraînement et comment m’organiser. Mais chaque fois qu’une blessure s’ajouter à la liste, ça devient difficile sur le moral.»

Le patineur acadien se défend d’être un joueur fragile.

Il préfère parler de guigne.

«J’ai toujours dit que c’était de la malchance. Ce ne sont pas des petites blessures. Les gens qui disent ça, je ne les écoute pas. Je ne laisserai pas les gens négatifs me décourager.»

Il soutient que cette blessure n’aura aucun impact sur le reste de sa carrière.

Le numéro 24 rêve toujours de jouer au niveau professionnel.

«Je suis encore jeune et j’ai encore pas mal de hockey devant moi. J’essaie de prendre en exemple des gars comme Maxime Fortier (des Mooseheads de Halifax) qui n’ont pas été repêchés, mais qui ont eu des contrats professionnels à 19 ou 20 ans. Je pense que les options vont continuer d’être là si je continue de travailler fort. Mon but est de revenir aussi fort que si je n’avais jamais été blessé.»

Mika Cyr est le candidat des Wildcats pour l’obtention du trophée Marcel-Robert remis chaque année à un joueur qui combine des accomplissements scolaires et sportifs. Le gagnant sera connu au gala des rondelles d’or le 4 avril.