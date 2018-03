Une saison de rêve pour des volleyeurs acadiens à Québec

Les Titans du cégep de Limoilou seront à la recherche d’un 11e titre national, eux qui viennent de mettre la main sur un 25e championnat québécois en 40 ans d’histoire. Et cette domination, il la doivent en bonne partie à leur contingent acadien. L'entraîneur Rock Picard, Tyler Martin, Miro Pelletier, Xavier LeBlanc-Martin, Nicholas Doucet et Zachary Allain. - Gracieuseté

Les Titans du cégep de Limoilou ont connu une autre saison de rêve dans le circuit du Réseau sports études du Québec. Et cette domination, il la doivent en bonne partie à leur contingent acadien.

Les cinq volleyeurs du pays d’Évangéline ont permis à leur équipe de remporter le titre de la saison régulière avec une fiche rayonnante de 14-2.

Mieux encore, le groupe dirigé par Rock Picard s’est qualifié pour le championnat canadien de volleyball collégial, qui aura lieu du 8 au 10 mars à Victoria, en Colombie-Britannique.

Les Titans seront à la recherche d’un 11e titre national, eux qui viennent de mettre la main sur un 25e championnat québécois en 40 ans d’histoire.

Cette machine de volleyball est menée par l’attaquant Xavier LeBlanc-Martin, un joueur de troisième année de Petit-Rocher, Tyler Martin, un passeur de deuxième année de St-Charles, ainsi que par les recrues Miro Pelletier (Sainte-Anne-de-Kent), Nicholas Doucet (Fredericton) et Zachary Allain (Beresford).

L’entraîneur-chef des Titan affirme que tout ce beau monde joue un rôle de premier plan dans son équipe.

«Personne ne fait juste remplir des chandails chez nous. Tout le monde a une job très importante dans l’équipe. Les Titans, c’est un processus de groupe et tout le monde a un rôle précis à jouer», explique-t-il.

«Les gars qui viennent ici veulent poursuivre leurs études en français tout en jouant au volleyball. Et dans les Maritimes, il n’y a plus d’endroit où ils peuvent le faire. J’en ai au moins trois qui ne seraient pas capables d’aller à une école anglophone.»

Selon lui, l’adaptation s’est faite rapidement pour ses joueurs du Nouveau-Brunswick.

«On dirait quasiment qu’ils ont été élevés ensemble», souligne-t-il en riant.

«Je ne sais pas comment expliquer ça, mais leur intégration s’est faite automatiquement. Nous avons aussi tous un but commun. Même s’il y a quelques différences culturelles, tout le monde s’intègre bien parce que les plus vieux du groupe prennent en main les plus jeunes», ajoute Rock Picard.

«La plupart de mes gars viennent de l’extérieur et sont loin de chez eux. L’équipe devient donc leur deuxième famille. Ils sont toujours ensemble.»

La plupart des jeunes qui se retrouvent à Québec veulent suivre les traces de l’immortel Éric LeBreton à Limoilou et à l’Université Laval, soutient le pilote des Titans.

C’est cas de Xavier LeBlanc-Martin.

«Les Titans ont beaucoup de vécu et une belle histoire. C’est l’éthique de travail du groupe qui fait la différence. Le succès n’arrive pas tout seul, il faut travailler pour», mentionne-t-il.

Il se dit heureux de voir autant d’Acadiens dans l’équipe.

«La diversité des accents, ça amène de la vie dans l’équipe. Il y a toujours des blagues entre les Québécois et les Néo-Brunswickois, mais c’est toujours amical.»

L’athlète âgé de 20 ans entend bien quitter la scène collégiale avec une médaille d’or autour du cou.

«C’est mon dernier championnat national, comme quatre de mes coéquipiers, et on aimerait vraiment aller chercher l’or. Ça fait trois ans qu’on remporte l’argent. On est dû pour l’or.»

La recrue Miro Pelletier en sera à une première expérience au championnat canadien collégial.

«On savait dès le début qu’on avait beaucoup de potentiel et une belle profondeur dans l’équipe. Mais on savait aussi que personne ne nous donnerait des victoires.»

L’athlète de Saint-Anne-de-Kent deviendra un mentor dès la saison prochaine à Limoilou.

«C’est vraiment bien d’avoir cinq Acadiens dans l’équipe. J’adore aussi le fait que mon frère âgé de 15 ans (Liam) va venir me rejoindre l’an prochain pour terminer son secondaire et s’entraîner avec nous», souligne-t-il.

Selon lui, la présence de cinq Acadiens chez le Titan permet à l’équipe québécoise d’avoir sa propre personnalité.

«Même si on vient d’un peu partout, on est tous proches. Ça donne une très bonne dynamique dans l’équipe», affirme Miro Pelletier.