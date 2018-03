Soccer: Catherine Dupuis au championnat du monde

Catherine Dupuis va se souvenir longtemps de sa première année en Acadie.

L’attaquante québécoise a connu une véritable saison de rêve avec l’équipe de soccer féminine des Aigles Bleues de l’Université de Moncton.

Avec ses 8 buts en 11 rencontres, le numéro 9 a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles du Sport universitaire de l’Atlantique (SUA) et d’être choisie dans l’équipe des recrues de U Sports.

Pour couronner le tout, l’athlète âgée de 21 ans sera l’une des deux seules représentantes de l’Atlantique au sein de l’équipe canadienne qui prendra part au Championnat mondial FISU de futsal (soccer intérieur), l’été prochain au Kazakhstan.

«C’est sur que ça fait chaud au coeur. Je ne m’attendais vraiment pas à ça. C’est une très bonne nouvelle et ça fait très plaisir à entendre. Je n’avais jamais pensé aller dans ce coin du monde», raconte la joueuse de St-Mathias-sur-Richelieu.

Elle se dit complètement estomaquée par la nouvelle.

«De un, je n’ai aucune expérience en futsal. Il y a beaucoup de potentiel en Atlantique d’après ce que j’ai vu. Il y a aussi le fait que ça n’a pas vraiment pas bien été durant ma première pratique (il y a quelques semaines à Antigonish)», poursuit-elle.

Le soccer intérieur (à cinq contre cinq) est effectivement très différent de son cousin extérieur.

«C’est du jeu beaucoup plus technique. Il y a aussi beaucoup plus de mouvements, de petites courses rapides et des jeux courts. Il faut vraiment avoir une bonne communication sur le terrain avec les autres filles», indique Catherine Dupuis.

«C’est sûr que je vais devoir m’adapter pas mal à tous les niveaux. Je devrai être fidèle au système de jeu et être plus technique.»

L’athlète québécoise a un peu l’impression de se retrouver dans le même tourbillon que Dorothée dans Le magicien d’Oz tellement les choses vont vite pour elle depuis un an.

«Je ne m’attendais vraiment pas à vivre une première saison comme ça. Honnêtement, je n’avais aucune attente. Je venais ici pas mal juste pour les études (en gestion du loisir sportif) et pour jouer au soccer», souligne-t-elle en riant.

Le sélectionneur du Bleu et Or. Mehyar Zekaroui, se dit un peu surpris de voir que son attaquante vedette soit déjà reconnue sur la scène nationale.

«Je savais qu’elle aurait du succès. J’ai vu son potentiel et son beau parcours depuis qu’elle est jeune. Je savais qu’elle allait être une joueuse d’impact. Mais en même temps, je ne savais pas qu’elle aurait tous ces honneurs durant sa première année», reconnait-il.

Selon lui, cette nomination aura un impact direct sur la suite des choses chez les Aigles Bleues.

«C’est une très belle promotion pour le programme de soccer de l’U de M. Sa nomination veut dire qu’on fait quelque chose de bien quelque part, dans le recrutement et le travail qu’on fait avec nos athlètes», précise-t-il.

Cet engouement pour le futsal semble être perceptible dans les Maritimes puisque quelques entraîneurs discutent présentement de la possibilité de créer une ligue durant la saison morte (janvier à mars).

Lors du championnat mondial de futsal 2016, le Canada avait terminé au quatrième rang, derrière le Brésil, la Russie et le Portugal.

L’entraîneur-chef Alexandre Da Rocha (UQAM) estime qu’un podium en 2018 est très possible pour son équipe.

La compétition se déroulera du 19 au 26 août à Almaty (à l’aréna Halyk), la capitale du royaume de Borat.

Outre le Canada, la compétition comprendra l’Afghanistan, la Biélorussie, la Chine, la Croatie, la République tchèque, l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, la Pologne, la Slovaquie, la Thaïlande, les États-Unis, le Brésil, Oman, les Émirats arabes unis et l’Ukraine.

La composition de l’équipe du Canada sera annoncée la semaine prochaine.

Catherine Dupuis a été nommée au sein de la première équipe d’étoiles du Sport universitaire de l’Atlantique. – Archives