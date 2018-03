Titan: trois parties en trois soirs… et le retour d’un blessé!

Gros week-end de trois rencontres en trois jours pour le Titan d’Acadie-Bathurst. Et ça débute dès vendredi soir avec la visite des pauvres Sea Dogs de Saint-Jean, dans un match qui marquera le retour au jeu de Justin Ducharme après 42 jours d’inactivité.

L’entraîneur-chef du Titan (36-15-9, 81 pts), Mario Pouliot, est évidemment heureux de pouvoir compter sur le rapide attaquant de Mirabel. Il évoluera au sein de la troisième unité en compagnie d’Ethan Crossman et Cole Rafuse.

C’est donc dire que les deux premiers trios (Morand-Maher-Murphy et Rubtsov-L’Italien-Balmas) resteront intacts. Marc-André LeCouffe, Logan Chisholm et Domenic Malatesta composeront la dernière unité.

«Justin a travaillé fort avec Mel (Mélanie Landry, la thérapeute athlétique) dans un premier temps et il a très bien paru lors des deux entraînements cette semaine. Il est prêt», affirme Pouliot.

«En tout cas, il n’a pas eu l’air plus lent que d’habitude», a blagué le pilote du Titan.

Ducharme, de son côté, avoue trépigner d’impatience à l’idée de disputer un premier match depuis le 19 janvier. Il avait justement été blessé lors d’un match contre les Sea Dogs (13-35-11, 37 pts) au Harbour Station.

«Les entraînements avec contact se sont bien déroulés. C’est sûr que j’étais un peu nerveux de voir comment ça allait se passer au premier contact, mais mon genou a bien répondu. J’ai immédiatement été soulagé de voir que le résultat était positif. Je suis très excité de retourner au jeu. J’attendais ce moment avec impatience. Et maintenant que ce moment est arrivé, je vais simplement donner tout ce que j’ai afin d’aider l’équipe», mentionne le numéro 71.

Par ailleurs, Pouliot dit ne craindre aucunement de voir ses hommes prendre les Sea Dogs à la légère. Et pour deux bonnes raisons.

La première est que le Titan s’est fixé comme objectif de rejoindre les Mooseheads de Halifax (39-15-7, 85 pts) au troisième rang du classement général. La deuxième est l’engagement des joueurs de continuer à peaufiner les préparatifs en vue des séries éliminatoires.

«Nous nous concentrons sur nous, révèle Pouliot. Nous avons des choses à améliorer. Par exemple, notre jeu en avantage numérique n’a pas été aussi bon que d’habitude dernièrement. Nous avons travaillé là-dessus cette semaine à l’entraînement. J’aimerais aussi que les gars améliorent leur sentiment d’urgence en certaines situations de jeu et qu’ils cadrent davantage de tirs au filet. Lors du dernier match, il est arrivé deux fois où nous étions en bonne position de marquer et parce que nous avons raté la cible l’autre équipe a pu chaque fois revenir et avoir une belle occasion.»

Evan Fitzpatrick sera envoyé dans la mêlée vendredi soir. Comme l’équipe disputera trois matchs en fin de semaine, il est clair que Joseph Murdaca verra lui aussi de l’action.

D’autre part, Mario Pouliot se dit le premier heureux de voir l’éclosion d’Antoine Morand après un creux de vague de quelques semaines. La preuve, il était sur la glace lors des huit derniers buts du Titan.

«Son intensité n’a jamais été un problème pendant cette période, mais ses décisions avec la rondelle faisaient parfois défaut. Et en zone défensive, il ne jouait plus aussi bien. Nous lui avons demandé de lancer plus souvent. Antoine possède un très bon tir des poignets et il faut qu’il s’en serve», révèle Pouliot.

Samedi et dimanche, le Titan reprendra la route afin d’aller disputer la victoire au Colisée de Moncton et au Harbour Station de Saint-Jean.