Ligue senior Nord-Est: une finale… ou un dernier soubresaut avant la fin?

Les rumeurs vont bon train ces jours-ci à l’effet que la Ligue de hockey senior Nord-Est fermera les livres au terme de cette septième saison marquée par le désistement des Stallions de Montague et des Acadiens de Memramcook. Les deux formations restantes, les JC’s de Bouctouche et les Hawks d’Elsipogtog, entament ce samedi une série 4 de 7 fort attendue au Centre J.-K.-Irving. Une finale qui s’annonce comme le dernier soubresaut du circuit Roger Brun avant sa disparition.

Dans le camp des JC’s, il est clair que la majorité des joueurs voit cette finale comme une ultime occasion de remporter un championnat des séries éliminatoires, chose qu’ils n’ont jamais été en mesure de faire malgré leur participation à trois finales.

Deux fois, ils ont cédé devant le Au P’tit Mousse de Lamèque (2014 et 2016) et une fois face aux Alpines de Tracadie (2016).

Cette fois-ci, ils devront composer avec les coriaces Hawks d’Elsipogtog. Non seulement les Hawks sont les champions en titre de la LHSNE, mais ils ont aussi remporté le championnat de la saison régulière.

Et lors de leurs huit confrontations contre les Hawks, incluant les trois parties d’un tournoi à la ronde qui a finalement été annulé en raison du désistement des Acadiens, les JC’s montrent un dossier de trois victoires, quatre revers et une défaite en fusillade.

Pour Luc Williams, il sera important de laisser de côté les rumeurs et garder leur concentration sur les Hawks.

«C’est évident que ç’a été une année difficile pour tous les joueurs, les équipes et la ligue, affirme l’ancien attaquant des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Et si jamais c’est la dernière saison de la ligue, c’est une excellente raison de travailler plus fort afin de gagner.»

Selon Williams, il faut s’attendre à une série intense et émotive.

«Nous sommes habitués de jouer l’un contre l’autre. Ce que nous savons des Hawks, c’est qu’ils ont une entre autres très bonne attaque à cinq. Si nous prêchons dans l’indiscipline, ça pourrait nous faire mal. De notre côté, il faudra mettre à profit ce que nous avons appris de nos expériences dans les séries au cours des dernières années. Est-ce que c’est notre année cette fois-ci? C’est impossible à dire tant que les matchs ne seront pas disputés. Une chose est sûre, nous allons faire mieux que nous pouvons pour gagner parce que les Hawks, eux, vont assurément être à leur meilleur dans cette finale», mentionne Luc Williams.

Son coéquipier Daniel Pettersson croit lui aussi que les partisans auront droit à du hockey relevé.

«Ça devrait être un hockey amusant à regarder. Nous avons disputé des matchs assez excitants contre les Hawks cette saison, alors si vous ajoutez un championnat en fin de compte…», révèle l’ex-vedette des Wildcats de Moncton sans vraiment terminer sa phrase.

Comme l’a fait remarquer Williams, Petterson est d’avis que les JC’s ont intérêt à éviter le cachot.

«Les Hawks aiment jouer un style de jeu brouillon, alors ce sera important de ne pas se laisser prendre dans les pitreries. Nous devons juste nous assurer de bien jouer devant notre gardien (Andrew Flemming) parce que (Brian) Gillis, de l’autre côté, a la capacité de voler des matchs à lui seul pour les Hawks. Si nous jouons comme nous en sommes capables, nous devrions soulever le trophée à la fin. Ça fait longtemps que ce n’est pas arrivé à Bouctouche. J’espère que les partisans seront derrière nous pour nous encourager», ajoute Pettersson.

À noter que tous les matchs de la finale seront disputés au Centre J.-K.-Irving, dont le premier samedi soir à compter de 20h. Les deux équipes se retrouveront dimanche à 18h45. Les troisième et quatrième duels auront lieu les 10 et 11 mars. Si nécessaire, les matchs 5, 6 et 7 suivront les 18, 24 et 25 mars.