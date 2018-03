Le Blizzard parfait sur la route

Le Blizzard d’Edmundston a connu un week-end parfait sur la route et continue de trôner au sommet du classement général de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Samedi, le Blizzard (35-9-3-0) a profité d’une soirée de deux buts de Kyle Ward pour l’emporter 4 à 3 sur les puissants Ramblers à Amherst (25-10-6-6).

Edmundston (35-9-3-0 = 73 points) devance Yarmouth (34-12-1-0 = 69 points) alors que les deux équipes n’ont que trois parties à jouer avant de conclure le calendrier la semaine prochaine.

Le chiffre magique du Blizzard est donc de 3 afin de décrocher le championnat de la saison, ce qui lui procurerait l’avantage de la patinoire pendant toutes les séries.

Samedi soir, au Stadium d’Amherst, Ward a brisé une égalité de 2 à 2 en 2e période en trouvant le fond du filet deux fois d’affilée pour procurer une avance de 4 à 2 au Blizzard. Gabriel Vanier et Liam Leonard avaient permis à Edmundston de s’emparer d’une priorité de 2 à 1 lors du premier vingt.

Si le Blizzard s’en est tiré avec deux autres points au classement, il doit une fière chandelle à son gardien Francis Asselin qui a réussi plusieurs arrêts miraculeux. Les Ramblers ont dominé 38 à 33 au chapitre des tirs.

En plus de Ward, trois autres joueurs du Blizzard ont complété la soirée avec deux points, soit Liam Leonard (1-1), Logan Johnston (0-2) et Dany Coulombe (0-2). Leonard a mérité la première étoile de la rencontre, Will Bower (Ramblers) la deuxième et Johnston la troisième.

Vendredi soir, les protégés de Ryan Salvis se sont assurés de terminer au premier rang de la section Nord grâce à un gain de 4 à 1 sur les Wildcats de Valley (17-28-1-1), à Berwick, en Nouvelle-Écosse.

Dany Coulombe, Maxime Grandmaison et Gabriel Vanier (deux fois) ont inscrit les buts des gagnants.

Le Blizzard accueillera les Timberwolves de Miramichi mercredi dès 19 h 30.

Campbellton divise

De leur côté, les Tigres de Campbellton (23-21-2-2_ ont remporté une victoire et une défaite en fin de semaine.

Lessivé 7 à 0 à Summerside jeudi, les Félins ont rebondi avec une victoire de 3 à 2 en fusillade, vendredi, à la maison, face aux Aces de St. Stephen (11-34-0-2.

Les Tigres bénéficiaient d’une avance de 2 à 0 tard en deuxième période grâce à deux réussites de Jared Janke. Les Aces ont toutefois ramené l’écart à un but en tout fin de deuxième vingt avant de créer l’égalité alors qu’il restait un peu plus de 5 minutes à faire au match.

Les Tigres se sont toutefois assuré de la victoire en tir de barrage.

Le résultat a été moins glorieux le lendemain pour les Félins, qui se sont inclinés 5 à 3 face à un autre rival provincial, cette fois, les Timberwolves de Miramichi (22-19-3-3).

Matthew Kreis a sonné la charge pour les T-Wolves avec une récolte de deux buts et deux aides. Son coéquipier Colby Tower a aussi bien fait avec un but et deux passes.

Dans le camp des Tigres, le capitaine Noah Whebby, Tommy Callaghan et Charles-William Gagné ont trouvé le fond du filet.

Les Tigres tenteront de retrouver le chemin de la victoire mercredi alors qu’ils accueilleront les Ramblers d’Amherst dès 19h30.