Cinquième gain de suite du Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst semble prêt pour les séries. L’équipe de Mario Pouliot a enfilé une cinquième victoire de suite, dimanche, face aux Sea Dogs à Saint-Jean.

C’est notamment un doublé de Jeffrey Truchon-Viel (33e et 34e) qui a mené les visiteurs à un triomphe de 6 à 4.

Antoine Morand (23e), Mitchell Balmas (38e), Ethan Crossman (19e) et Noah Dobson (16e) ont aussi touché la cible pour les gagnants (39-15-7-2, 87 points)

Le talentueux défenseur ajoute également trois mentions d’aide à sa récolte de la journée.

La riposte des perdants (13-38-9-2, 37 points) est venue des bâtons de Cole Reginato (12e), Anthony Boucher (14e), Nathan Larose (4e) et Ben Reid (5e).

Le capitaine Jeffrey Truchon-Viel a pris les choses en mains en fin de semaine, avec quatre buts en deux rencontres.

Le numéro 25 dit avoir vu de très belles choses de son équipe dimanche, notamment les 66 tirs – un record d’équipe – en direction du filet ennemi.

«On a joué un bon match. On a mis beaucoup de lancers au filet. (Le gardien des Sea Dogs, Alex) D’Orio a joué un gros match, mais on a trouvé une façon de marquer des buts et de gagner la partie. On a été chercher trois matchs qu’on devait gagner en fin de semaine. Je pense que c’est très positif», mentionne-t-il.

Le Titan a mérité quatre victoires de suite cette semaine face à des adversaires de sa propre division.

«Ce sont des parties importantes si on veut rattraper Halifax au classement (avec les rencontres d’hier, les deux équipes étaient à égalité en tête de la section) . Notre but est de terminer au premier rang de notre division et on ne peut pas laisser des points sur la table contre des équipes des Maritimes», indique le patineur québécois.

«Je pense que l’équipe joue très bien en ce moment. On est sur une très bonne séquence et tout le monde joue bien ensemble. On a vraiment une bonne chimie d’équipe et ça va super bien. Il faut juste continuer comme ça.»

L’entraîneur Mario Pouliot n’était pas complètement satisfait du match de son équipe, malgré l’avalanche de tirs au but.

«C’était une grosse semaine pour nous et c’est certain qu’on visait quatre victoires. J’ai aimé la majorité de nos matchs, sauf que je te dirais que dimanche, on n’était pas sur la pointe des pieds. Notre sentiment d’urgence n’était pas le même que d’habitude», constate-t-il.

Résultat: les Sea Dogs sont restés dans le match plus longtemps que prévu.

«C’était quand même 2 à 2 après deux périodes et on se devait d’être attentifs. On a commencé la troisième en force avec les deux buts de Viel», précise l’entraîneur-chef du Titan.

Pouliot a aussi apprécié le travail de son gardien de but dimanche.

«Ce n’était pas un match évident pour (Joseph) Murdaca parce qu’il n’a pas eu beaucoup de tirs (29). Mais il a su faire des bons arrêts quand c’était le temps. Nous avons encore des choses à travailler avant les séries. Notre attaque à cinq n’est pas à la hauteur de la situation dernièrement, notamment.»

Le Titan disputera sa prochaine rencontre vendredi, une autre visite au Harbour Station pour affronter les Sea Dogs.