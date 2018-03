Autre fin de semaine difficile pour les Wildcats

Les Wildcats de Moncton ont subi deux revers en moins de 24 heures en fin de semaine face à deux rivaux des Maritimes. Le retour au travail risque d’être pénible lundi…

Dimanche, les Islanders de Charlottetown (33-22-6-0, 72 points) se sont imposés dès le début de la rencontre et n’ont jamais regardé derrière, en route vers un triomphe de 6 à 3.

Brett Budgell (9e et 10e), Pascal Aquin (19e, 20e et 21e) et Cameron Askew (16e) ont réussi les buts des Islanders.

James Phelan (26e et 27e) et Alexander Khovanov ont riposté pour les perdants.

Les insulaires ont marqué quatre buts sans riposte avant que l’attaque des visiteurs (25-29-5-3, 58 points) ne sorte de sa torpeur.

Pour l’équipe de Darren Rumble, il était déjà trop tard.

«On s’est retrouvé dans le pétrin tôt dans la rencontre et on n’a jamais pu revenir. Les gars ont joué un très bon match, mais nous n’avons pu déjouer Matthew Welsh tôt dans la rencontre», commente-t-il.

Matthew Waite ne semblait pas tenir sa forme des beaux jours, lui qui a cédé sur les deux premiers auxquels il a fait face dimanche.

Il a rapidement cédé sa place à Mark Grametbauer.

Malgré tout, Darren Rumble n’a pas voulu lancer la pierre à son gardien, préférant parler du rendement du reste de son équipe.

«Nous avons joué un bon 60 minutes, mais le retard que nous avions (0-4) nous a coûté cher en bout de ligne. L’aspect positif de tout ça, c’est que mes gars ont continué à se battre jusqu’à la toute fin. Ils n’ont jamais abandonné.»

Les visiteurs ont semblé amorcer une remontée intéressante, mais la machine a manqué d’essence.

«Nous leur avons donné la frousse à la fin, mais leur cinquième but (celui de Pascal Aquin) au milieu de la troisième période nous a coupé les deux jambes», constate l’entraîneur-chef.

Vaincus par le Titan

Samedi soir, les Wildcats ont baissé pavillon 5 à 3 devant le Titan d’Acadie-Bathurst lors de la soirée hommage aux Hawks et à la Ligue américaine de hockey.

Noah Dobson (15e), Jeffrey Truchon-Viel (31e et 32e), Antoine Morand (22e) et German Rubtsov (14e) ont réussi les buts des gagnants.

La riposte des perdants a été l’oeuvre de Daniil Miromanov (7e), James Phelan (25e) et Jeremy McKenna (33e).

Les Wildcats disputeront leur prochaine rencontre mercredi soir, alors qu’ils rendront visite aux Screaming Eagles du Cap-Breton à Sydney.