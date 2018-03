Jonathan Legault remporte le 365e Demi-marathon de l’Acadie

Malgré un vent vif de face lors des premiers 10 km, Jonathan Legault de Dieppe a battu son meilleur temps et remporté de façon décisive le 365e Demi-Marathon de l’Acadie, dimanche.

Dix-huit coureurs, venus des quatre coins de la province et de la Nouvelle-Écosse, ont franchi la ligne d’arrivée.

Le plus rapide a été Legault , avec un chrono de 1:28:32. Il a été suivi de Timmy Basque de Shippagan, qui en était à sa première présence à cette course, 1:31:12 et de Patrick Haché de Tracadie, 1:31:26.

Du côté féminin, c’est encore une fois Nathalie Thériault Roy qui a terminé première avec un chrono de 1:41:29, devant Silvia Antuna, 1:57:15 et Marcelle Breau, 1:59:11 toutes deux de Tracadie.

Michel Robichaud de Grand Barachois a réalisé son meilleur temps à cette distance en 1:37:57, bon pour une 5e place.

Les coureurs sont invités à participer au 10 km du Vendredi Saint. Le départ sera donné à 10h au Centre Municipal de Saint-Isidore. Le tout est gratuit et la course n’est pas chronométrée.

Le prochain demi-marathon aura lieu le 1e avril prochain, jour de Pâques.