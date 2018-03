Les jeunes skieurs tenteront de prouver qu’ils font partie de l’élite nationale

À l'avant: Simon Xavier Godin, Jeffrey Labrecque, Ariane Austin, Chloé Duchesne, Manon Losier (entraîneure) et Julie Daigle (accompagnatrice). À l'arrière: Marc Leclair (technicien de fartage), Daniel Basque (accompagnateur), Samuel Daniel Basque, François Leclair, Vincent Leclair, Olivier Jacob Godin, Jérémy Leigh, Anika Leigh et Marc Godin (technicien de fartage). Absent: Thierry Dugas. - Gracieuseté

C’est avec une fort jeune équipe composée de 11 athlètes que le Nouveau-Brunswick se présentera au Lappe Nordic ski Centre de Thunder Bay, où se tiendront du 8 au 18 mars les 91es Championnats canadiens de ski de fond.

Vincent Leclair, des Aventuriers de Charlo, est le plus âgé du groupe malgré ses jeunes 21 printemps. Il s’exécutera néanmoins dans la division senior.

Chez les juniors, on retrouve Thierry Dugas, du Nord-Roi de Caraquet, François Leclair, des Aventuriers, et Chloé Duchesne, des Ourses Polaires de Bathurst. Dugas et Leclair sont âgés de 17 ans, alors que Duchesne a seulement 16 ans.

Les sept autres représentants du N.-B. feront partie de la division juvénile, dont Samuel Daniel Basque et Simon Xavier Godin, tous deux du Sureau Blanc de Tracadie, qui sont encore d’âge midget. Ils sont âgés de 13 ans.

Les autres athlètes juvéniles sont Ariane Austin, Olivier Jacob Godin et Jeffrey Labrecque, du Sureau Blanc, ainsi que Jérémy Leigh et Anika Leigh, des Aventuriers.

Malgré la jeunesse du club, l’entraîneure Manon Losier s’attend à de belles performances de ses athlètes.

«Ils seront bien sûr là-bas pour prendre de l’expérience, mais je crois quand même que nous serons en mesure d’aller chercher quelques top 30. Pour nous, un top 30 signifie que tu fais partie de l’élite nationale», dit-elle.

«Cette compétition est aussi l’occasion de faire le bilan de notre saison. Nous avons hâte de voir comment nos athlètes vont se comporter. Tous les meilleurs fondeurs du pays seront là. Nous avons eu de bons résultats aux Championnats de l’Est canadien récemment et je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas faire aussi bien», mentionne-t-elle.

«Cela dit, ça reste quand même difficile de faire des prédictions. Il y a tellement d’impondérables en ski de fond. Que ce soit la qualité de la neige, le fartage, le froid ou le vent, tout peut avoir un impact sur une course. Et puis, il ne faut pas oublier que les athlètes vont compétitionner sur une piste de niveau international à Thunder Bay», souligne-t-elle.

Après une journée consacrée à l’étude du parcours, vendredi, les compétitions débuteront dès samedi avec les sprints par équipe. Seuls Olivier Jacob Godin et Chloé Duchesne, dans l’épreuve mixte, de même que François Leclair et Jérémy Leigh, chez les garçons, seront en action.

Dimanche, tout ce beau monde prendra part à l’épreuve classique. La journée de mardi verra l’épreuve en style libre, alors que mercredi, Vincent Leclair sera le seul à l’oeuvre dans le sprint long. Les 10 autres auront droit à leur sprint court jeudi. Enfin, le classique longue distance sera présenté le samedi 17 mars.

Notons par ailleurs que les athlètes participeront à quelques activités en marge des compétitions. Des conférences sont également au programme pour les entraîneurs.