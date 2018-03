Un beau week-end pour le Titan

Le Titan avait un beau défi sur les bras en fin de semaine avec deux rendez-vous face à des équipes de sa propre division en l’espace de 24 heures. Le groupe de Mario Pouliot a répondu présent avec deux performances inspirantes.

Ce fut d’abord un gain de 6 à 4 face aux Sea Dogs de Saint-Jean, vendredi soir au Harbour Station.

Le lendemain, le Titan (41-15-9, 91 points) renversait les Mooseheads de Halifax (41-17-7, 89 points) 3 à 2 devant ses partisans qui ont rempli le Centre K.-C.-Irving à guichets fermés.

Un entraîneur de très belle humeur a donc tracé un bilan de cette autre belle fin de semaine pour les amateurs de hockey du nord de la province.

«Il n’y a pas beaucoup de gars qui ne jouent pas du bon hockey présentement. Nous avons des choses très précises que nous voulons améliorer avant les séries. Mais j’aime beaucoup notre niveau de compétition présentement. C’est important de jouer des bons matchs contre des bonnes équipes à ce point-ci de la saison», raconte Mario Pouliot.

Il a de bonnes raisons de sourire puisque son équipe présente une fiche de 20-3-1 depuis la fin de la dernière période des transactions.

«Je suis fier de mes joueurs, qui ont montré beaucoup de caractère. Ils ont puisé au fond de leurs ressources pour jouer un gros match samedi», commente-t-il.

«Je pense que (le gardien Alexis) Gravel a gardé les Mooseheads dans le match, mais nous avons manqué d’opportunisme. On a aussi commis quelques erreurs mentales avec la rondelle qui ont donné des chances de marquer aux Mooseheads. Par contre, Evan Fitzpatrick a été très bon devant notre filet.»

L’entraîneur-chef a eu de bons mots pour les compagnons de trio Jeffrey-Truchon-Viel et German Rubtsov.

«Viel a joué un gros match de hockey (il a récolté un but et une passe). Je pense qu’il commence à sentir les séries éliminatoires. Il a donné le ton au match avec son premier but», indique Pouliot.

«Rubtsov se bat pour les rondelles libres et il compétitionne bien à un contre un. Il prépare des jeux et il est très présent autour du filet. Ce que j’ai aussi aimé, c’est qu’il a été très démonstratif après avoir marqué le but gagnant samedi. S’il continue de jouer de cette façon, c’est certainement une très bonne nouvelle pour nous.»

La défensive du Titan a aussi fait le boulot samedi, avec seulement 29 tirs concédés aux puissants Mooseheads.