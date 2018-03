Blizzard: Kyle Ward joueur par excellence

À peine 24 heures après la conclusion de la première saison régulière, l’organisation du Blizzard d’Edmundston a procédé à la remise de prix aux joueurs les plus méritants de la campagne 2017-2018.

Un total de 11 trophées ont été remis lundi soir lors d’un gala présenté à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston.

Sans grande surprise, Kyle Ward a mis la main sur le trophée remis au joueur par excellence de la saison. L’attaquant originaire de Sackville a largement contribué aux succès du Blizzard dans la Ligue de hockey junior des Maritimes en inscrivant 47 points, dont 31 buts, en 38 rencontres.

Alexandre Jacob, de Dieppe (16 buts et 63 points) a décroché les titres du joueur le plus utile et de joueur le plus utile choisi par les joueurs.

Le défenseur de Saint-Basile Alex Lavoie a quitté le gala avec deux trophées en main (joueur étudiant de l’année et héros obscur).

Grâce à une fiche de 25 buts et 40 mentions d’aide, Logan Johnston a récolté le trophée remis au meilleur pointeur en saison régulière, alors qu’ Alexandre Bernier a mis la main sur le titre de défenseur de l’année.

Samuel Bastille (meilleur esprit sportif), Maxime Grandmaison (joueur le plus amélioré), Liam Leonard (recrue de l’année), Francis Asselin (meilleur leadership – implication communautaire) ont également été honorés par l’organisation du Blizzard.

«Le nombre de joueurs différents qui ont mérité un trophée témoigne bien du fait que c’est un effort collectif qui explique le succès de l’équipe cette saison», a affirmé l’entraîneur-chef de l’équipe, Ryan Salvis.

Champion en titre de la Ligue de hockey junior des Maritimes, le Blizzard entamera la première ronde des séries éliminatoires la fin de semaine prochaine, face aux Timberwolves de Miramichi.