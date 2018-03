La confiance règne chez les Sénateurs d’Acadie-Miramichi

Les Sénateurs d’Acadie-Miramichi présentent en fin de semaine le Championnat provincial de hockey bantam AAA mineur. À l'avant: Alex Losier, Justin David, Blake Bransfield, Edgar Allain (entraîneur adjoint), Maxime Allain, Dave Brown (entraîneur-chef), Martin Duguay, Gabriel Guy Jean et Samuel Landry. À l'arrière: Bill Bransfield (soigneur), Ian Underhill (statisticien), Justin Hébert, Yanic Haché, Hugo Roussel, William Albert, Drew Duplessie, Adam-Patrick Paquette, Christin McGraw, Carter Young, Zeph Martin, Noé Savoie, Owen Underhill, Michel David (entraîneur adjoint) et Paul Albert (gérant). - Gracieuseté: Louis Légère

Les Sénateurs d’Acadie-Miramichi abordent le Championnat provincial de hockey bantam AAA mineur avec beaucoup de confiance et ce n’est pas peu dire. La troupe de Dave Brown croit même être en mesure de créer la surprise en remportant ce tournoi qui sera présenté conjointement, à compter de jeudi, à l’Aréna des Îles à Lamèque et au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan.

Si un très mauvais début de saison et la blessure de leur meilleur attaquant Justin David explique leur cinquième place au classement final de la saison régulière, les Sénateurs (12-11-5, 29 pts) ont cependant joué du bien meilleur hockey depuis le 1er janvier.

En comptant les matchs des tournois de Saint-Léonard et de Caraquet, les Sénateurs ont maintenant une fiche de 16 gains, cinq revers et deux verdicts nuls dans leurs 23 dernières sorties.

«Nous croyons vraiment être capables de causer la surprise, affirme Dave Brown. Mon équipe est en santé, les jeunes connaissent le système de jeu et nous n’avons plus aucun complexe d’infériorité en raison de notre bonne fin de saison et nos succès dans les tournois. La victoire, c’est surtout une question de volonté.»

Outre Justin David, auteur de 13 buts et de 24 points en seulement 13 rencontres, les autres piliers de l’attaque sont Zeph Martin, Christin McGraw, Justin Hébert, le capitaine Maxime Allain, Gabriel Guy Jean et Drew Duplessis. En défensive, Blake Bransfield fait figure de quart-arrière avec son puissant tir frappé. Les deux gardiens Samuel Landry et Alex Losier devraient par ailleurs voir de l’action pendant le week-end.

«Nous avons la troisième meilleure attaque de la ligue et si ça n’avait été de notre mauvais début de saison, nous aurions pu terminer au troisième rang, croit l’entraîneur Brown. C’est évident que les Caps de Fredericton et les Scorpions de Moncton sont les grands favoris, mais je crois sincèrement que les Pionniers du Nord-Ouest, les Phantoms de l’Est et les Sénateurs peuvent battre n’importe qui dans la ligue. Et des équipes comme les Warriors de Saint-Jean Sud et les Blackhawks de Belledune peuvent aussi surprendre.»

Le tournoi prendra son envol jeudi avec la présentation de quatre parties. À 13h, les Sea Dogs de Saint-Jean en viendront aux prises avec les Caps à l’Aréna des Îles, alors que les Blackhawks affronteront les Scorpions au même instant au Centre Rhéal-Cormier. Puis, à 15h, les Pionniers accueilleront les Warriors à Lamèque, tandis que les Sénateurs visiteront les Phantoms à Shippagan.

La ronde préliminaire du tournoi se poursuivra vendredi et samedi, dès 10h. Les demi-finales seront présentées samedi soir à 18h aux deux arénas. Enfin, dimanche à 11h, la grande finale prendra l’affiche à l’Aréna des Îles.

Le tournoi bantam AAA majeur suivra la semaine prochaine à Edmundston.