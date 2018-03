Viel mène le Titan à la victoire

Le capitaine Jeffrey Viel a marqué ses 37e et 38e buts, Liam Murphy et Ethan Crossman ont enfilé leur 20e de la campagne et le Titan d’Acadie-Bathurst a eu raison des Islanders de Charlottetown par la marque de 6 à 1, mardi soir, devant 3524 partisans comblés au Centre régional K.-C.-Irving.

Une huitième victoire consécutive pour le Titan (42-15-9, 93 pts) qui devance maintenant l’Océanic de Rimouski et les Mooseheads de Halifax par quatre points au deuxième rang du classement général.

Noah Dobson (17e), pendant une infériorité numérique, et Samuel L’Italien (19e) ont été les autres buteurs du Titan.

Daniel Hardie (25e) a fourni la riposte des Islanders (35-24-7, 77 pts).

Evan Fitzpatrick a repoussé 27 tirs pour empocher sa 25e victoire de la campagne. À l’autre bout, Dakota Lund-Darnish a dû composer avec 47 rondelles.

Le Titan complétera sa saison régulière vendredi et samedi en rendant visite aux Islanders et aux Mooseheads.