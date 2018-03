Les Tigres n’ont aucun complexe face à Summerside

Parce qu’ils ont réussi à diviser les honneurs des six rencontres disputées contre eux en saison régulière, les Tigres de Campbellton soutiennent ne souffrir d’aucun complexe face aux redoutables Western Capitals de Summerside, à l’aube de leur série quart de finale qui s’amorce jeudi soir au Credit Union Place sur le coup de 19h.

Sur papier, tous les chiffres favorisent pourtant les Western Capitals (33-16-1, 67 pts).

Et qui pourrait dire le contraire quand on sait que la troupe de l’entraîneur Bill McGuigan a dominé la MHL au chapitre des buts marqués (213) et de l’efficacité en avantage numérique (25,6%), en plus de terminer en deuxième place pour son taux de succès en infériorité numérique (85,4%).

Ajoutez à cela qu’ils ont les deux meilleurs pointeurs du circuit en T.J. Shea (43-52=105) et Brodie MacArthur (29-60=89) ainsi que deux gardiens de premier plan en Dominik Tmej et Alex Bishop.

Et c’est sans oublier un «big three» défensif à faire pâlir d’envie toutes les autres formations de la MHL avec Jesse Annear, Sébastien Cormier et le jeune phénomène Jason Spence, meilleur pointeur chez les arrières dans la ligue avec 52 points, dont 13 buts. On chuchote d’ailleurs en coulisses que Spence, qui vient à peine de célébrer son 17e anniversaire de naissance, sera sélectionné très tôt lors du prochain encan de la LHJMQ.

L’attaquant Pascal Valcourt est l’un de ceux qui croit aux chances des Tigres (24-22-4, 52 pts). En autant, bien sûr, qu’on respecte le plan de match.

«C’est vrai que sur papier, ils font peur. Mais sur la glace, c’est une toute autre histoire. Ça fait longtemps que les Tigres n’ont pas eu une telle saison et nous pouvons compter sur l’appui de la communauté. Nous sommes très motivés», affirme le Saint-Quentinois.

«À travers la ligue, nous sommes réputés pour notre grande éthique de travail. Et contre les Western Capitals, il faudra frapper leurs meilleurs joueurs afin de finir par les fatiguer. Il faut aussi mettre de la pression sur leurs trois bons défenseurs afin de ralentir leur jeu de transition. Et il faudra également éviter le banc des pénalités. Si nous dévions de ça, nous sommes dans le trouble. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé lors de notre dernier match contre eux alors qu’ils nous ont battu 7 à 0», mentionne Valcourt.

Le défenseur Pierre-Luc Lurette partage le même avis que son coéquipier quant à la façon de se comporter pour espérer vaincre les Western Capitals.

«Ils ont une bonne offensive, une bonne défensive et de bons gardiens. Mais si on peut s’éloigner du banc des punitions, ça va être un gros plus pour nous», révèle Lurette, le meilleur pointeur de l’équipe en saison régulière avec 41 points, dont 19 buts.

«Ils me font penser aux Western Capitals d’il y a deux ans, alors que nous les avions forcés à un septième match au premier tour éliminatoire. Dans le temps, ils avaient des gars comme Thomas Stavert, Nathan Yetman (et Alex Whittingham). Aujourd’hui, ils ont Oshea, MacArthur et (Chris) Chaddock. Nous sommes les négligés, mais je crois que nous pouvons les battre. Nous les avons battus en saison régulière, alors n’avons aucun complexe», assure Lurette.

Le deuxième match de cette série aura lieu samedi, toujours à 19h, au Centre civique Memorial de Campbellton.