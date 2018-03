Titan: Marie-Reine et Philippe Léger, famille de pension dès le Jour 1

Philippe et Marie-Reine Léger ont accueilli en pension chez eux plus d’une vingtaine de joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst. - Acadie Nouvelle: Robert Lagacé

Près de 500 hockeyeurs ont porté les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst au cours des 20 saisons de l’équipe. Et comme il faut bien leur offrir le gîte pendant qu’ils nous épatent sur la patinoire, ça prend des familles de pension. Philippe Léger et sa conjointe Marie-Reine hébergent des joueurs dans leur domicile de Beresford depuis septembre 1998. Ils sont d’ailleurs la dernière famille restante du Jour 1.

Au total, pas moins de 24 joueurs (voir tableau) ont vécu sous le toit du couple Léger, 25 en comptant le gardien Frédéric Cloutier qui n’y est resté qu’un mois. Philippe Plante, Alexandre Vigneault, Gabriel Bouthillette et Vincent Arseneau font partie du groupe.

Récemment, l’organisation a eu la belle idée de souligner leur grande dévotion. Le journal en a profité pour aller les rencontrer afin qu’ils nous partagent leurs aventures.

«Philippe Plante a été notre premier pensionnaire et ça demeure depuis une super belle expérience», révèle Philippe.

«En fait, même avant l’arrivée du Titan, nous avions hébergé deux joueurs des Wildcats de Moncton qui étaient venus ici l’année précédente pour tenir leur camp d’entraînement. Nous avions donc déjà vécu l’expérience avant le Titan et nous avions aimé ça», dit-il.

«Le secret est qu’il faut que tu adores le hockey, que tu aimes les jeunes et que tu sois là pour eux», précise Marie-Reine.

Philippe et Marie-Reine ont bien sûr tissé des liens serrés avec plusieurs de leurs pensionnaires. À commencer par Philippe Plante.

«Philippe habite aujourd’hui à Austin, au Texas, affirme Philippe. Nous allons justement aller le visiter pour cinq jours cet été. Ce qui est ironique, c’est que Philippe habitait avec nous quand j’ai atteint le cap de la quarantaine et nous serons chez lui pour fêter ses 40 ans.»

«Je me souviens que ça avait été difficile de se séparer de Philippe après la première saison. Ça avait tellement été une saison de rêve. Je me souviens encore très bien du but vainqueur de Marc Bouchard. Je suis presque tombé évanoui tellement j’étais excité. Je n’avais jamais éprouvé quelque chose comme ça auparavant», raconte Philippe.

«Quand Philippe est parti, c’est comme si nous avions perdu notre premier enfant», ajoute Marie-Reine.

Alexandre Vigneault, Lucas Grundy, Gabriel Bouthillette, Chris Hodgson, Vincent Arseneau, Sean Girard, Rémi Bergeron, Jake Smith et le Tchèque Lucas Lang sont d’autres ex-pensionnaires qui ont gardé le contact avec les Léger.

«Nous sommes même allés visiter Lucas Lang à Prague et il est revenu nous visiter après sa carrière junior. Je parle encore souvent avec Lucas Grundy qui habite à Calgary. Lucas et Jake Smith sont assez spéciaux. Chaque année, pour la fête des Mères, ils m’envoient un texto pour me souhaiter bonne fête. Lucas a sans aucun doute été le plus gros mangeur que nous avons hébergé. Il était dans l’armoire ou dans le frigidaire aux deux heures. Il m’appelle parfois pour me demander ce que je suis en train de cuisiner. À l’Action de Grâce, il m’a appelé pour demander ce que j’allais lui cuisiner pendant la fin de semaine. L’autre jour, il m’a envoyé un texto pour me demander ma recette pour un rôti. Il n’arrête pas de me dire qu’il manque ma nourriture», confie Marie-Reine avec un large sourire.

Ils sont également devenus amis avec plusieurs parents des joueurs. Même qu’ils ont en quelque sorte plusieurs pied-à-terre ici et là à la grandeur du pays.

«Quand tu héberges un joueur, tu acceptes aussi aussi la famille du jeune, mentionne Philippe. Plusieurs sont devenus des amis et il nous arrive encore d’aller les visiter l’été.»

«Le secret, quand tu héberges des joueurs, c’est qu’il faut que tu adores le hockey, que tu aimes les jeunes et que tu sois là pour eux. Il faut que tu t’assures qu’il y a de quoi à manger et il faut aussi avoir du temps à leur consacrer pour discuter le soir. Finalement, il faut que tu leur donnes une ambiance familiale», termine Marie-Reine.

L’ÉQUIPE DE MARIE-REINE ET PHILIPPE LÉGER

Gardiens: Gabriel Bouthillette (2004-2006), Maxime Gougeon (2006-2007), Joseph Murdaca (2017-2018).

Défenseurs: Philippe Plante (1998-1999), Frédéric Girard (1999-2000), Alexandre Vigneault (2000-2001), Carl Chamberland (2007-2008), Lucas Lang (2007-2008), Sean Girard (2011-2013), Lucas Grundy (2013-2014), Jason Bell (2015-2016), Matthew Ferrari (2016-2017).

Attaquants: Rémi Bergeron (2001-2003), Nicolas Laplante (2002-2003), Chris Hodgson (203-2004), Kristopher Schmidt (2006-2007), Charles Bergeron (2006-2007), Vincent Arseneau (2008-2010), Yoan Pinette (2010-2011), Bryce Milson (2010-2011), Andrew Ryan (2014-2015), Jake Smith (2015-2016), Jonathan Bourcier (2016-2017), Félix Meunier (2017-2018).

L’importance d’une maison de pension

Avoir de bons coéquipiers et de bons entraîneurs ont évidemment une importance capitale dans le développement des jeunes hockeyeurs. Mais il ne faudrait pas oublier aussi la valeur d’une excellente famille de pension. Chez le Titan d’Acadie-Bathurst, comme partout ailleurs dans la LHJMQ, les résidences des joueurs sont un besoin qui n’est pas pris à la légère.

Monique Boudreau, qui en est à sa neuvième année en tant que coordonnatrice des familles de pension, n’hésite d’ailleurs pas à dire que les familles de pension sont les personnes les plus importantes pour le joueur au sein de l’organisation.

«Si un joueur n’a pas une bonne famille de pension, les chances sont bonnes pour qu’il ne performe pas sur la glace ou encore à l’école. Les familles de pension sont donc ultra essentielles», affirme-t-elle.

Chez le Titan, les familles de pension sont traitées aux petits oignons comparativement à d’autres organisations.

«Le Titan est l’équipe qui rémunère le plus ses familles de pension dans la ligue. De plus, nous nous assurons qu’ils reçoivent des billets pour assister à tous les matchs, y compris les séries éliminatoires, et ils sont également invités aux activités sociales», dit-elle.

Quelles sont les qualités recherchées chez une famille de pension?

«Il faut avant tout que ce soit des familles attentionnées. Comme le jeune doit y vivre pendant toute la saison, ça consiste à l’héberger et à le nourrir, en plus de lui donner beaucoup d’amour et de l’attention.

Ces grands garçons ont l’air des hommes sur la glace, mais ça demeure quand même des enfants», révèle-t-elle.

Chez le Titan, l’équipe n’a aucun problème à trouver des personnes intéressées à héberger des joueurs. Même qu’on a une liste de réserve.

«Nous commençons d’abord par aller rencontrer les familles intéressées chez eux. C’est important de les évaluer et aussi pour d’aller s’assurer que le joueur aura une chambre et de l’espace», révèle Monique Boudreau.

«(Le directeur général) Sylvain Couturier m’accompagne habituellement lors de ces visites. S’il est vrai que nous avons beaucoup de questions à leur poser lors de ces rencontres, eux aussi en ont. Et c’est d’ailleurs important qu’ils posent leurs questions afin de s’assurer qu’ils comprennent comme il faut leur rôle. Nous leurs accordons donc le temps nécessaire pour qu’ils comprennent», indique-t-elle.

Une équipe avec du caractère

Vingt-quatre joueurs ont été hébergés au fil des 20 dernières années au domicile de Philippe Léger et son épouse Marie-Reine. C’est amplement assez pour composer leur propre équipe. D’autant plus que le hasard a voulu que ces 24 joueurs soient en fait trois gardiens, neuf défenseurs et 12 attaquants.

Devant les buts, le couple Léger peut compter sur Gabriel Bouthillette au poste de numéro un. Il est secondé par Joseph Murdaca et Maxime Gougeon.

À l’arrière, l’avantage numérique est manifestement en bonnes mains avec Philippe Plante et Alexandre Vigneault. Frédéric Girard, Sean Girard, Lucas Grundy et Lucas Lang complètent le top 6. Carl Chamberland, Jason Bell et Matthew Ferrari peuvent aussi contribuer.

Enfin, à l’attaque, il est clair que le couple Léger aime les joueurs de caractère puisqu’on y retrouve les Nicolas Laplante, Rémi Bergeron, Charles Bergeron, Chris Hodgson, Vincent Arseneau et Kristopher Schmidt. Tous des fatigants que les autres formations détestent affronter. Andrew Ryan, Bryce Milson, Jonathan Bourcier, Jake Smith, Yoan Pinette et Félix Meunier viennent compléter le groupe offensif.

Est-ce que cette formation peut aspirer à une Coupe du Président? Ce serait fort étonnant, quoique si on en juge par l’expertise de Marie-Reine au niveau culinaire, on ne sait jamais. Après tout, ne dit-on pas qu’un homme heureux est un homme qui mange bien?

DES PENSIONNAIRES RECONNAISSANTS

Frédéric Girard

«Rester à Beresford sans avoir de voiture était un défi en soi. Et oui, je n’avais pas de voiture. Je dois être le seul 20 ans dans toute l’histoire de la LHJMQ qui n’avait pas de voiture (rires). Bref, lorsque que je ne voyageais pas avec Hugo Lévesque, c’était Marie-Reine ou Philippe qui le faisaient. Il arrivait aussi qu’ils me prêtent leur camion. Une chance que le gaz était pas cher à l’époque parce que ce camion avait deux tanks de 50 litres. Je me souviens que Philippe allait faire le plein avec du suprême le jeudi au Ultramar pour le rabais. Ma blonde se souvient aussi qu’on écoutait «Who wants to be a millionnaire?» avec eux. C’est également là que j’ai lu la série complète de bande dessinée d’Astérix. En fait, c’était peut-être Tintin, je n’en suis plus certain. C’est aussi chez eux que j’ai mangé mes premiers «nacho plate». C’est même devenu depuis un classique pour moi et ma conjointe. On appelle toujours ça de cette façon. Je me souviens aussi de la fois que j’étais allé pêcher le maquereau. Ils n’étaient pas là, mais c’est Marie-Reine qui nous l’avait préparé pour souper. Et c’était très bon. Philippe, lui, m’a appris à apprécier le curling. Ce ne serait jamais arrivé sinon. C’est aussi avec eux que j’ai mangé pour la première fois des moules fraîches. Je me rappelle aussi que Marie-Reine écoutait toujours la radio en sourdine. Je ne me souviens plus du poste en question, mais elle avait le câble de branché dans son système. C’était la première fois que je voyais ça à l’époque. Des fois, j’entends des tounes à la radio qui me font penser à Marie-Reine qui les fredonnait. Avec eux, aller au Tim Hortons était une activité en soi. «On va au Tim prendre un café?», qu’ils me demandaient parfois. À l’époque, les Tim n’étaient pas encore populaires au Québec. Bref, tout ça pour dire que je garde de très bons souvenirs de Philippe et Marie-Reine. C’est du très bon monde.»

Alexandre Vigneault

«La famille Léger a été en grande partie responsable de mes succès à Bathurst. Ils ont été ma stabilité familiale à Bathurst. Ceci est très important pour un jeune hockeyeur âgé entre 16 et 20 ans. J’étais un inconnu et ils m’ont ouvert leur maison et m’ont traité comme leur fils dès la première journée. L’organisation du Titan est chanceuse de pouvoir compter sur des famille d’accueil comme celle des Léger. C’est une famille exceptionnelle. Bien que les familles d’accueil travaillent dans l’ombre, ils participent directement dans les succès d’une équipe. Je les remercie personnellement de m’avoir accueilli dans leur famille en août 2000. Ça fait déjà 17 ans.»

Gabriel Bouthillette

«La première fois que je suis entré dans leur maison, Marie et Phil ont prit le temps de jaser avec moi afin qu’on puisse se connaître un peu plus. J’ai vu et ressenti à ce moment-là qu’ils aimaient ce qu’ils faisaient. Les Léger ont été pour moi un foyer chaleureux où le positif régnait. Ce sont tous deux de très bonnes personnes qui prennent soin de leurs pensionnaires! Ils faisaient de bons plats équilibrés et me demandaient souvent ce que je voulais manger. Je me sentais comme si j’étais leur garçon. Phil est un gars très positif et amusant. Marie, elle, est une personne qui porte attention à toi. Ils forment vraiment un très beau duo. Un joueur ne peut pas demander mieux que ces deux-là. Ç’a été ma meilleure pension, autant dans l’hospitalité que dans le bien-vivre. Et, surtout, on mangeait super bien. La bouffe, c’est important rendu à ce niveau de hockey.»

Vincent Arseneau

«Philippe et Marie-Reine sont deux personnes extrêmement accueillantes. Ils m’ont accueilli les bras ouvert. J’ai toujours été très bien traité pendant mes deux années parmi eux. Ils ont toujours été là pour moi, autant dans les bons moments que les mauvais moments.»

Rémi Bergeron

«Je venais d’être échangé et on m’a placé chez les Léger. Je suis arrivé là tout de suite après Alexandre Vigneault. Ils m’ont très bien accueilli pendant la saison et demi que j’y ai passé. Phil et Marie-Reine ont toujours été positifs, malgré les hauts et les bas d’une saison, que ce soit sur le plan de l’équipe ou encore individuel. C’est également eux qui m’ont fait découvrir les moules. Même que je fais encore aujourd’hui la même recette que m’a montré Marie-Reine. C’est avec eux que j’ai connu l’Acadie et c’est d’ailleurs ici que je suis venu vivre après mon stage junior. J’ai été à l’Université de Moncton pendant quatre ans et je travaille aujourd’hui comme conseiller financier chez Sun Life depuis 10 ans. Je revois encore à l’occasion Phil et Marie-Reine et ça me fait toujours autant plaisir de les revoir. Vingt ans de pension, c’est pas mal fou quand même hein?»

Charles Bergeron

«Je crois que l’équipe m’a placé en pension chez Phil et Marie-Reine en raison de leur expérience acquise avec les jeunes vu que je n’étais pas toujours un cas facile. J’ai adoré le temps passé avec eux. Phil est un exemple à suivre pour n’importe lequel athlète. C’est un gars passionné dans tout ce qu’il fait. C’est un gars qui tente de s’améliorer dans tout ce qu’il touche, que ce soit le curling, le hockey balle le crossfit, etc. Marie-Reine, elle, est d’une grande honnêteté et avec un très grand cœur. C’est incroyable comment ces deux-là se complètent bien. Je leur serai toujours reconnaissant d’avoir pris contact avec l’Université de Moncton en ma faveur. Et puis, c’est Marie-Reine qui m’a fait tomber en amour avec la sauce aux fruits de mer. C’est mental comment c’est bon (rires)!»