Le Titan s’est bien adapté au «nouveau hockey»

Le hockey a bien changé au fil des ans. À une certaine époque, les équipes opéraient avec deux trios axés sur l’offensive, un autre composé de joueurs d’énergie dont le rôle était davantage défensif, et enfin une dernière unité dans laquelle on retrouvait les durs à cuire. Et à l’arrière, on voyait souvent les quatre premiers défenseurs s’accaparer de plus de 50 minutes de jeu pour ne laisser des miettes à la dernière paire. C’était la norme.

Les bagarreurs qui peinaient à suivre le rythme ont depuis disparu pour laisser la place à des patineurs dotés d’habiletés offensives.

Dans une équipe, ils sont ce qu’on appelle aujourd’hui la profondeur.

Et de la profondeur, il y en a cette saison chez le Titan. En ce moment, la troupe de Mario Pouliot est la seule, avec les Mooseheads de Halifax, à compter sur six marqueurs de 20 buts. Dans le hockey d’aujourd’hui, c’est énorme.

Ça pourrait même devenir huit joueurs si jamais Samuel L’Italien et Jordan Maher parviennent à enfiler l’aiguille au cours des deux dernières rencontres du calendrier régulier. À titre comparatif, l’Armada de Blainville-Boisbriand et les Tigres de Victoriaville n’en ont respectivement que quatre et trois.

«Il a fallu s’ajuster à la nouvelle façon de faire du hockey, affirme Sylvain Couturier. Des toughs qui ne savaient que se battre, il n’y en pas plus. Maintenant, ils doivent être de bons joueurs. Jeffrey Viel en est un. Dawson Theede (désormais à Gatineau) en est un autre.»

Selon le directeur général du Titan, le plus important aujourd’hui est de s’assurer d’avoir de la profondeur à toutes les positions.

«Nous en avons eu la preuve cette saison, dit-il. Malgré toutes les blessures avec lesquelles nous avons dû composer, nous avons continué de gagner des matchs à un point tel que les partisans ne se sont pas vraiment rendus compte qu’il nous manquait de bons éléments. Et quand nous avons eu à utiliser davantage des gars comme (Cole) Rafuse, (Marc-André) LeCouffe et (Logan) Chisholm, ils ont très bien performé.»

Cette fameuse profondeur se retrouve particulièrement au sein de la troisième unité. L’Italien, Ethan Crossman et Samuel Asselin totalisent à eux trois 51 buts.

«Il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont le luxe d’avoir quatre trios en mesure de contribuer à l’attaque, révèle L’Italien. Ça va avoir son importance dans les séries.»

«Notre profondeur est notre plus grand atout pour aller de l’avant», mentionne pour sa part le défenseur Keenan MacIsaac.

«Certaines équipes comptent beaucoup sur leurs six meilleurs attaquants et sur leurs deux ou trois meilleurs défenseurs. Nous, nous avons un gros avantage sur tout le monde avec nos quatre trios et nos trois paires de défenseurs qui peuvent jouer chaque soir leur tour régulier. Ça va nous aider en séries.»

Le Titan (42-15-9, 93 pts) reprend l’action vendredi soir en rendant visite aux Islanders de Charlottetown (35-24-7, 77 pts) au EastLink Centre. Samedi, il complétera son calendrier régulier en allant affronter les Mooseheads de Halifax (42-17-7, 91 pts) au Scotiabank Centre.