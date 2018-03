Les Alpines se préparent pour «la partie la plus importante» de sa saison

Yogi Berra l’a dit: «Ce n’est pas fini, tant que ce n’est pas fini.» D’accord, il parlait de baseball, mais ça fonctionne aussi pour le hockey. Bref, alors qu’un peu tout le monde était déjà prêt à accorder le championnat aux Alpines de Tracadie après qu’ils eurent pris les devants 2-0 dans la finale, les Marchands de Shippagan ont rebondi de spectaculaire façon en allant lessiver leurs rivaux 7 à 2 à leur domicile.

Un match qui, d’ailleurs, pourrait laisser des traces puisque les Alpines devront se débrouiller sans deux éléments importants en raison de suspensions. Michel Losier et Ryan Ferguson ont respectivement écopé de sanctions de deux et d’un match pour des gestes commis dimanche.

Dans le camp des Marchands, il ne fait aucun doute que le retour au jeu de Samuel Paquet a eu un impact immédiat.

«Samuel apporte beaucoup de talent à l’équipe, mais son leadership est encore plus important, affirme Tommy Chiasson. Samuel, c’est vraiment un bon gars d’équipe. Le genre qui a le don de marquer des gros buts. Avec René-Guy (Haché) et Pierre-Paul (Roussel), ça nous fait un méchant bon trio.»

Dans le camp des Alpines, on se défend d’avoir cru que la série était déjà dans la poche.

«Nous n’avions aucune raison de croire ça, assure Lucien-Carl Sonier. Les Marchands ont une bonne équipe et nous ne pouvons pas nous permettre de les prendre à la légère. Dimanche, les Marchands ont surtout été plus opportunistes que nous.»

Selon Tommy Chiasson, la grande différence aura été l’ardeur au travail démontrée par l’équipe.

«Nous avons joué avec plus d’intensité tout en restant discipliné. Ça n’avait pas été le cas lors des deux premiers matchs», dit-il.

Chiasson tient toutefois à préciser que les Marchands ne sont pas encore sortis du bois.

«Même si nous avons gagné par un gros pointage, il faut quand même garder les deux pieds sur terre, indique-t-il. Les Alpines ont une excellente équipe. Avec la saison qu’ils ont eu, ça ne ment pas.»

Le défenseur Marc-Antoine Robichaud, auteur de quatre points dans la victoire de dimanche, abonde dans le même sens que son coéquipier.

«C’est sûr que les Alpines ne sont pas la même équipe sans Martin McGraw, Michel Losier et Ryan Ferguson, mais je crois que nous demeurons quand même les négligés. Les Alpines n’ont même pas encore perdu un match sur la route cette saison. Ça démontre à quel point ils sont une bonne équipe», indique Robichaud.

«Dimanche, nous avons enfin joué comme nous l’avions fait contre Caraquet. Il s’agissait juste de travailler plus fort. Parce que sans travail, on ne peut pas les battre. La balle est dans notre camp et c’est à nous d’en profiter», souligne-t-il.

Il n’en reste pas moins que les Alpines ont l’intention de se reprendre samedi soir à Shippagan. Le cinquième duel est prévu dimanche, à Tracadie.

«Nous serons prêts parce que nous ne voulons pas revenir à la maison à égalité, confie Lucien-Carl Sonier. Ça ferait une énorme différence de revenir à domicile dimanche avec une avance de 3-1 dans la série au lieu d’une égalité 2-2. D’autant plus qu’ils seront confiants de pouvoir nous battre de nouveau chez nous puisqu’ils viennent de le faire. Samedi soir, ce sera donc la partie la plus importante de notre saison.»