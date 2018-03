Le Snowfest Acadie est lancé dans le Madawaska!

Le coup d’envoi des célébrations entourant la présentation de l’édition 2018 du Snowfest Acadie a été donné, à Edmundston.

Ce festival de motoneige d’envergure internationale se tient sur un vaste territoire qui s’étend du nord-ouest du Nouveau-Brunswick jusqu’au Maine en passant par le Témiscouata et le territoire de la première nation malécite du Madawaska.

L’évènement se déroule jusqu’à dimanche soir et se veut un grand rassemblement destiné aux familles et aux nombreux adeptes de motoneige.

Parmi les activités à l’horaire, notons la course d’endurance Trois Frontières, d’une distance de 350 km. Le gagnant de la course remportera 25 000$ et les neuf compétiteurs qui suivront, 1000$.

Diverses activités auront également lieu au Mont Farlagne, au Casino Grey Rock d’Edmundston et aux abords du Centre touristique de l’ancienne gare, à Saint-Quentin.

Différents repas dans des cabanes à sucre se tiendront également tout au long du Snowfest.

Le temps parfois doux et les fortes précipitations enregistrées au cours des derniers jours ont causé quelques maux de tête aux organisateurs qui ont dû jongler avec la programmation et la logistique du Snowfest.

Ainsi, le saut de motoneige international que devait effectuer le pilote professionnel Brett Turcotte a été remplacé par un spectacle de freestyle pour des raisons de sécurité.

Le conseil d’administration du Snowfest Acadie 2018 a officiellement donné le coup d’envoi des célébrations jeudi soir, à Edmundston. – Gracieuseté

Le motoneigiste de renom devait à l’origine effectuer au-dessus de la rivière Saint-Jean un saut entre Fort Kent au Maine et l’Île Kennedy, dans le Haut-Madawaska.

«Le redoux a trop fait monter le niveau de l’eau, l’île n’est plus assez grande maintenant», a expliqué Jacques Soucy, un des organisateurs du Snowfest Acadie.

L’activité impliquant le champion pilote aura finalement lieu vendredi soir, au Centre Docithe Nadeau à St-François de Madawaska.

«Au moins, avec les récentes précipitations, la région est belle et est blanche!», se console l’organisateur de l’évènement.

Selon lui, l’image de la motoneige colle à merveille avec celle de l’Acadie des terres et forêts.

«On a beaucoup de neige et de longs hivers dans notre région, ça nous place dans une position idéale pour devenir une destination de motoneige nord-américaine», a pour sa part indiqué Lise Ouellette, la présidente de l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts et du Snowfest Acadie.

«Il y a dans le Snowfest un potentiel économique énorme et un évènement qui peut animer et développer les communautés».